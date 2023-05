BLIŽI SE VAŽAN DOGAĐAJ! Najznačajnije tvrtke i ustanove u regiji iz STEM područja na Tjednu karijera Sveučilišta Sjever

Autor: Dnevno.hr

Tjedan karijera Sveučilišta Sjever jedan je od najposjećenijih događaja spajanja akademske i poslovne zajednice.

To dokazuje najveći do sada broj tvrtki i ustanova koje će sudjelovati na UNIN Connect Weeku Sveučilišta Sjever od 8. do 12. svibnja 2023. godine u Sveučilišnom centru Varaždin i Sveučilišnom centru Koprivnica.

Sinergija poslovne i akademske zajednice ima potencijal riješiti krizu na tržištu rada i ojačati konkurentnost hrvatskog gospodarstva. Zato će studenti će od renomiranih poslodavaca dobiti priliku doznati kako pronaći svoje mjesto na tržištu rada, a poslodavci se povezati s budućim kadrom.





Prvog dana Tjedna karijera na panel raspravi o EU fondovima u funkciji razvoja hrvatskog gospodarstva sudjelovat će ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac, predsjednik Uprave HAMAG BICRO-a Vjeran Vrbanec, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Dragan Jelić, državni tajnik Središnjeg ureda za razvoj digitalnog društva Bernard Gršić, Luka Balen, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ivan Soldo, član uprave HPB-a, te predsjednik Uprave Končara Gordan Kolak.

Interes tvrtki iz STEM područja razumljiv je kada se uzmu u obzir podaci Svjetskog ekonomskog foruma, da će se do 2025. godine u globalnoj poslovnoj industriji otvoriti 97 milijuna novih poslova, od čega će više od trećine bit vezano za informacijske tehnologije.

Uz generalno pokroviteljstvo Hrvatske gospodarske komore, Varaždinske županije i Hrvatske poštanske banke na Tjednu karijera sudjelovat će stotinjak tvrtki i ustanova.

Svi programi su besplatni, a sudionici će, osim obilaska sajma poslodavaca, imati priliku educirati se o tome kako izići na tržište rada i izgraditi uspješnu karijeru.

Više informacija o Tjednu karijera možete pronaći na mrežnim stranicama Sveučilišta Sjever.