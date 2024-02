Bizarni stečajevi na Balkanu: Na dražbi možete dobiti stanove sa stanarima i gumene opanke

Autor: Dnevno.hr

U susjednoj Srbiji krenuo je val dražbi povezanih sa stečajevima velikih kompanija. To obično znači rasprodaju imovine kako bi se popunila stečajna masa iz koje se potom isplaćuju dugovanja vjerovnicima. Nedavno smo pisali o tome kako će 5. ožujka započeti prva prodaja stečajne mase grupe Zastava. No, to nije jedina rasprodaja.

Na “bubnju” su se takonašle razne očekivane i pomalo neočekivane stvari. Tako je stečajni upravitelj Agencije za licenciranje stečajnih upravnika (ALSU) oglasio na prodaju stan u beogradskom neboderu Genex, koji je pripadao propaloj tvrtci Generaleksport. U oglasu stoji kako se imovina kupuje u viđenom stanju i može se razgledati nakon otkupa prodajne dokumentacije, što je uobičajena praksa.

No, neobično je to što u stanu od 42 kvadrata još žive ljudi. To nije spriječilo ALSU da ipak oglasi ovu nekretninu na prodaju. “Prilikom procjene utvrđeno je sljedeće: da je bez pravne osnove u stan useljena treća osoba, protiv koje je kompanija Generaleksport DP Beograd u stečaju, dana 17. studenog 2022. pokrenula tužbu radi iseljenja. Do oglašavanja ove prodaje, osoba nije iseljena sa svim drugim osobama i stvarima iz stana”, stoji u oglasu.

N1 Srbija piše da ovo nije jedina neobična dražba koja se dogodila ili će se tek dogoditi. Još se prepričava slučaj iz 2019. godine kad je Agencija za osiguranje depozita, koja je upravitelj svih banaka u stečaju, oglasila na prodaju gumene čizme i opanke koji su bili dio stečajne mase Univerzal banke. U oglasu je bilo navedeno kako je riječ o “lageru gumene obuće Tigar”, odnosno od 22.392 para uglavnom čizama i opanaka. Sličan oglas, ali s 14.627 pari obuće pojavio se na internetskoj stranici Agencije za osiguranje depozita i u listopadu 2022. godine.

Bogat asortiman

U istom oglasu je Univerzal banka prodavala opremu za flaširanje vode, Fiat Punto, tiskarske strojeve, alat, pisaće strojeve, kuhala, hladnjake, usisivače, fotelje, vješalice, štednjake, kolica za trgovinu, glazbene linije, ventilatore, perilice rublja, zavjese, aparate za pakiranje novca, sef blagajne, bežične telefone, videonadzor, POS uređaje, faks aparate… U Agenciji za osiguranje depozita su naveli da je banka postala vlasnikom tih stvari zamjenom ispunjenja, što u prijevodu znači da je dužnik svoj dug isplatio u materijalnim dobrima, a ne u novcu.

No, banka je otišla u stečaj, a vjerovnici se namiruju iz imovine koja je ostala u vlasništvu banke ili tvrtke, a moguće je i da bankama tijekom stečajnog postupka bude dosuđena imovina, o čemu god se radilo, kako bi se namirile od dužnika. “Zato se događa u praksi da se raznolika pokretna i nepokretna imovina dosuđuje vjerovnicima, u ovom slučaju bankama, koje će je dalje prodavati u cilju unovčenja”, naveli su tada u Agenciji za osiguranje depozita.

Zbog toga je ista banka u lipnju 2016. godine na prodaju nudila 159.860 komada raznih kozmetičkih krema po cijeni od 24.300 eura te 16.300 CD-a Gorana Bregovića za 1,64 eura po CD-u.









Zanimljivo, samo Univerzal banka ima široki asortiman razne imovine, uglavnom kućanskih aparata i obuće. Preostalih 11 srpskih banaka u stečaju u svojoj stečajnoj masi imaju uglavnom nekretnine, službena vozila, uredsku opremu, strojeve za brojenje novca, sefove i slično.