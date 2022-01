BIVŠI SLOVENSKI GUVERENER IMA LOŠE VIJESTI ZA HRVATSKU: ‘Kod uvođenja eura imali smo povećanje inflacije do 7-8 posto’

Mitja Gaspari je između 2001. i 2007. godine bio guverner središnje banke u Sloveniji, upravo u trenutku kada je Slovenija uvodila euro.

U intervjuu za Novi dan N1 televizije govorio je što se u Sloveniji događalo s cijenama, kada je počela i koliko je trajala zamjena tolara u euro te zašto je svim građanima država poklonila kalkulator za preračunavanje cijena.

Slovenija je bila prva država od novih članica EU koja je uvodila euro te nisu imali nikakvog tuđeg iskustva, osim onoga što su savjetovali iz Europske središnje banke (ESB) za pripremu i provedbu tog projekta. Proces približavanja Slovenija je započela 2004., da bi kriterije za ulazak ispunila početkom 2006. Problem su imali s inflacijom koja je bila malo previsoka, ali i to su prevladali do kraja godine.

Gaspari ističe kako je drugi veliki problem bila koordinacija s resornim ministarstvima za pojedina područja koja su bitna za tehničko preuzimanje eura. Tu je prije svega bio problem iskazivanja cijena u obje valute, priprema bankovnog i financijskog sistema za preuzimanje eura, kako gotovine, tako i u odnosu na računovodstvene poslove – znači, priprema bilanci i svih postupaka zamjene valute i, dakako, prikladna javna kampanja za to da se stanovništvo i poduzeća uvjere odnosno počnu pripremati za blagovremeno uvođenje eura.

Prema njegovom mišljenju blagovremena priprema je bila važan čimbenik u Sloveniji, koji je omogućio kvalitetno uvođenje eura. Tu je bila bitna izuzetno dobra suradnja između Banke republike Slovenije i Ministarstva financija.

Nećete izbjeći problem zaokruživanja

Bivši guverner kaže kako ni Hrvatska, usprkos stabilnom tečaju prema euru, neće izbjeći problem zaokruživanja jer je to nemoguće pri konverziji u drugu valutu, te je u tom razdoblju potrebno vrlo precizno vođenje fiskalne politike i monetarne politike kako ne bi dolazilo do poticaja za inflacijska očekivanja, te od ožujka treba poticati poduzeća i stanovništvo da se drže stabilnih cijena, koliko god je to moguće.

U to vrijeme Banka Slovenije je svakom domaćinstvu uručila manje besplatne kalkulatore za preračunavanje, koji su omogućavali da stanovništvo još prije uvođenja eura mogli pomoću tih kalkulatora nešto lakše može pratiti cijene izražene u dvije valute.

Napominje kako je važno da te cijene budu vrlo jasno i pregledno istaknute u trgovinama i na tržnicama, jer se i kod njih određena poduzeća nisu pridržavala tih uputa, pa su morali uspostaviti pomoću kontrole. Hrvatskoj savjetuje vrlo jaku potrošačku kontrolu institucija, na tržnicama, u trgovinama i drugdje, kako bi ljudi stekli povjerenje u to da proces teče kontrolirano i da je transparentan, te da ne dolazi do nekih prevara, koje bi umanjile vjerodostojnost samog procesa.









Slovenija je uvodila euro u doba krize na financijskim tržištima, a Gaspari ističe kako je prelazak na 2007. godinu uzrokovao pritisak na porast cijena, što ga Banka Slovenije nije mogla samoinicijativno zaustaviti te su na prelasku u 2007. godinu imali relativno snažno povećanje inflacije, do 7-8 posto, što nije bilo dobro. Hrvatskoj savjetuje da bude oprezna jer i mi uvodimo euro u situaciji koja nije najpovoljnija.