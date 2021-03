BIT ĆE PARA ZA SVE! Država tiska kune, evo na čije će ih adrese poslati

Autor: S.P.

Unatoč velikom padu bruto domaćeg proizvoda (BDP), to se u realnom životu gotovo uopće ne osjeća. U nekadašnjoj gospodarskoj krizi broj nezaposlenih iznosio je 400 tisuća dok se danas bilježi oko 130 tisuća nezaposlenih osoba.

O tome je govorio Boris Vujčić, guverner Hrvatske narodne banke (HNB) u RTL Direktu.

Na upit o tome kako to da je unatoč koronakrizi i rekordnom padu BDP-a ekonomija na solidnoj razini, Vujčić je rekao kako su tome dva razloga.

“Prvi su potpore. U prosincu smo imali 180 tisuća ljudi na potporama za zaposlenost. Drugi je to da se ipak ova kriza smatra privremenom i prolaznom, jednim šokom koji će se jako brzo ispraviti kada nestane pandemija. Kada stane i kada ćemo se ponovno moći kretati, kada će te usluge proraditi. Ljudi ne gube poslove kao što su ih gubili u prošloj krizi kad je bilo jasno da će to trajati duže i da je to trajni pad potražnje”, rekao je Vujčić.

Dodao je kako novac za potpore za očuvanje radnih mjesta dolazi iz duga odnosno iz “primarne emisije središnje banke tzv. ’tiskanje novaca'”.









Komentirao je i činjenicu da unatoč tiskanju novaca nema velike inflacije.

“Ono što mi smatramo inflacijom je obično rast potrošačkog indeksa cijena. Znači, košarice dobara. I stvarno nema porasta cijena. Prvenstveno jer su pale cijene energije i hrane tijekom krize, što je isto logično. Ono što je poraslo, taj novac koji je naštampan je otišao u rast cijena, ali rast cijena obveznica, dionica, obveznica kojima se države zadužuju, dionica, nekretnina. Različitih vrsta financijske imovine. Neke cijene rastu, ali ne one koje su u potrošačkoj košarici”, istaknuo je Vujčić.

Osvrnuo se na značaj novca te rekao kako je on “samo sredstvo razmjene”.









“Neće proizvesti mikrofon, kravatu – novac je tu za lakše transakcije. Što duže traje tiskanje novca, to je manje efikasno u utjecaju na gospodarstvo. U ovom trenutku u Hrvatskoj nemamo toliki rizik inflacije, ali rizik je rasta javnog duga”, naglasio je guverner.