‘BIT ĆE DOBAR, BIT ĆE MOĆAN!’: Ovo su detalji mjera koje je Plenkovićeva Vlada smislila kao pomoć zbog poskupljenja energenata

Autor: Dnevno.hr

Vlada Andreja Plenkovića će, čini se, raditi i ovaj vikend jer će u nedjelju brusiti paket mjera za ublažavanje rasta cijena energenata.

“Bit će dobar, bit će moćan, bit će snažan!”. Tim je riječima premijer najavio novi paket mjera koji je u finalnoj fazi.

Dnevnik Nove TV doznaje kako će bolnice, škole, vrtići i javne institucije struju plaćati kao i kućanstva. Oni će struju plaćati po istim cijenama kao i kućanstva.





Najveći potrošači u gradu Zagrebu su zagrebački električni tramvaj i vodopskrba i odvodnja. “Prije svega ZET koji za pogon svojih vozila troši 19 milijuna kuna godišnje i vodovod i opskrba koja za upumpavanje vode u sustav troši cca. 50 milijuna kuna godišnje”, rekao je zamjenik gradonačelnika Zagreba Luka Korlaet.

Mjere poduzetnicima u dva seta

Zagrepčani koji se griju na toplanu ne bi trebali očekivati novi šok cijenama. Poduzetnici se mogu nadati subvencijama. Vladi su već uputili svoje prijedloge. HUP apelira da pomoć ide svima bez obzira na veličinu i sektor.

Mjere poduzetnicima ići će u dva seta. Jedan će se odnositi na energente, a drugi će ići preko Zavoda za zapošljavanje. Iz Glasa poduzetnika upozoravaju da je za neke već kasno.

Struju građani neće plaćati po tržišnim uvjetima

Sve to građanima bi iz džepa trebalo izbiti manje novčića. No, neke mjere odnosit će se i direktno na njih. Cijenu struje sigurno neće plaćati po tržišnim uvjetima. Umirovljenici će opet dobiti pomoć. Ranije je to bilo od 400 do 1200 kuna.

Očekuje se da će Vlada mjere predstaviti u četvrtak.