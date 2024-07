Biseru Jadrana zbog duga starog 40 godina prijeti blokada: ‘Prijeti nam jako puno problema’

Autor: M.D.

Zbog 40 godina starog duga, žitelji Korčule mogli bi ostati bez odvoza smeća, financiranja sportskih klubova i realizacije drugih društvenih i komunalnih projekata. Naime, na naplatu im je ovih dana stiglo potraživanje jedne obitelji zbog konfisciranja zemljišta u iznosu od 2,1 milijun eura. Na to treba dodati i 200.000 eura zateznih kamata.

“Smatram da se to nije smjelo dogoditi. Korčula koja je biser našeg turizma svakako treba imati pomoć i cijela država se oko toga treba dogovoriti”, smatra stanovnica Mira, dok njena sugrađanka Diana u razgovoru za Dnevnik.hr dodaje: “Mislim da je to nešto što je u biti nedopustivo u ovoj situaciji u državi, pogotovo kao Korčula koja je jedno od vodećih turističkih mjesta. U svakom slučaju samo to što ovisimo toliko o Gradu dovoljno govori o našoj socijalnoj poziciji kao mjesto koje zarađuje samo određeni dio godine.”

Sudski spor dug 40 godina možda bi i ostao javna tajna na tom otoku da se nije oglasila gradonačelnica Nika Silić Maroević. Ona kaže da bi sudska presuda mogla značiti gubitak već ugovorenih projekata vrijednih pet milijuna eura. Pribojava se novih tužbi i ovrha.

“Prijeti nam, osim samog gubitka dva milijuna eura, prijeti nam jako puno problema, tužbi i novih ovrha. Čini nam se da nam se uzima budućnost, a sadašnjost stavlja na čekanje”, rekla je gradonačelnica.

Država dobiva naknadu

Sve je počelo davne 1983. godine, kad je Skupština općine Korčula dala zemljište jedne obitelji, koje joj je ranije oduzeto, Hotelsko-turističkom poduzeću Korčula, koje je tamo napravilo kamp Kalac. U međuvremenu je zemljište privatizirano, a u zemljišnim se knjigama kao vlasnik navodi Republika Hrvatska. Država od 2020. godine prima 80 posto naknade za korištenje zemljišta.

Silić Maroević od te iste države traži pomoć, jer grad ne bi smio trpjeti naknadu štete zbog deposedacije zemljišta. Smatra da se sve odavno moglo završiti nagodbom, no njen prethodnik, HDZ-ov Andrija Fabris to demantira.

“Nagodbe su se temeljile na procjeni za koju je drugostupanjsko tijelo utvrdilo da je rađeno po krivim zakonskim osnovama. Da smo postupili prema takvoj procjeni vjerojatno bih ja sada bio negdje drugdje, iza rešetaka”, rekao je bivši gradonačelnik Fabris i dodao da bi se aktualna gradska vlast trebala aktivnije baviti ovom situacijom.

“Pokazalo se, nakon što je prvostupanjsko tijelo opet dobilo na odlučivanje, da je grad Korčula ne samo bio pasivan nego da nije zaštitio svoje građane”, dodaje Fabris. Sadašnja gradonačelnica tvrdi da država zasad ne nalazi načina kako bi pomogli s isplatom naknade te omogućili da Korčula izbjegne blokadu.