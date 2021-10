BILIJUNI HRVATSKIH TAJKUNA SKRIVENI U POREZNIM OAZAMA! Crna lista domaćih bogataša otkriva tajnu njihove imovine

Autor: Iva Međugorac

Pandorini dokumenti prodrmali su svjestku javnost, no treba podsjetiti da bez obzira na opsežnu istragu i zanimljiva imena koja su u dokumentaciji isplivala ovo nije prvi paket tajnik financijskih dokumenata kojima je razotkrivena imovina i sumnjivo poslovanje svjetskih moćnika, milijunaša i svih onih koji posluju preko offshore tvrtki, računa i diskretnih banaka. Prije njih u zadnjih nekoliko godina imali smo nekolicinu ovakvih slučajeva pa smo tako svjedočili FinCen Filesima, Paradise Papresima i LuxLeaksima, no ovi posljednji Pandorini dokumenti specifični su utoliko što se radi o najvećem curenju financijskih dokumenata do sada, radi se naime o 11.9 milijuna dokumenata koji datiraju još od 1996-te pa sve do prošle godine, spominje se tu 14 različitih pružatelja off shore usluga koje se odnose na financijske tajne 35 aktualnih i bivših svjetskih državnika, više od 330 dužnosnika u preko 90 država i teritorija.

Ne čudi stoga da su se u kontekstu ove priče spomenuli brojni svjetski milijunaši, tajkuni raznih profila, mafijaši, likovi sumnjivih pozadina pa u konačnici i estradne zvijezde. Poznato je da je na Pandorinim dokumentima radio Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara koji se povezao s mnoštvom uglednih svjetskih medija pa se tako u društvu Le Monda, BBC-ja, Guardiana, PBS-a i nekolicine drugih svjetskih medija naša slovensko-hrvatski istraživački portal Oštro. Sjedište ove neovisne međunarodne novinarske mreže je u Washingtonu, a da su dobro umreženi jasno je iz toga što u njoj sudjeluje stotinu medijskih organizacija u više od 70 država, a među njima je čak 200 novinara koji su razbili financijsku mrežu koja je pipke pustila po poznatim poreznim oazama od Britanskih Djevičanskih Otoka, Kajmanskih otoka, Bahama, Paname, Gibraltara, Dubaija, Monaka pa sve do Švicarske i Singapura, spominju se tu i Delaware i Južna Dakota, a ako je vjerovati Willu Fitzgibbonu iz ICIJ-a i Gregu Milleru iz WP-a postoji tisući i jedan različit način za opisivanja poreznih oaza.

Uglavom se radi o zemlji, ili pravnoj jurisdikciji u koje se novac može smjestiti na način da se izbjegne plaćanje poreza u onoj zemlji u kojoj je zarađena određena svota novca. ”Premda ovo ne mora biti ilegalno, vrlo je problematično u smislu etike i rastuće nejednakosti širom svijeta”, objasnio je Fitzgibbon. Ponešto pak objašnjavaju i dokumenti na kojima su brojni novinari radili mjesecima pa je iz njih vidljivo tko su stvarni vlasnici skoro 30-tak tisuća offshore tvrtki koje dolaze iz preko 200 zemalja, na tom se popisu dakako našlo i korisnika offshore usluga iz Hrvatske, no dominiraju Rusi. Urednik ICIJ-a Fergus Shiel objasnio je kako nikada do sada nije postojalo nešto ovolikih razmjera, a uz to je napomenuo kako otkriveni podaci pokazuju stvarnost o tome što offshore tvrtke mogu ponuditi ljudima kako bi skrili gotovinu ili izbjegli plaćanje poreza pri čemu se u ovoj priči radi o bilijunima dolara i skrivanjima u koje su involvirani državnici, ministri u vladama, predsjednici i premijeri.

Objavljena su jasno u sklopu ovog istraživanja i neka konkretna, nadasve zvučna imena pa se tako na popisu ukazao crnogorski predsjednik Milo Đukonović, njegov čileanski kolega Sebastian Pinera, predsjednik Ekvadora Guillermo Lasso, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, predsjednik Kenije Uhuru Keyatta, ali i premijeri poput Muhameda bin Rašid al-Maktuma iz UAE. Navode se tu i ljubavnice, poput recimo Svetlane Krivonogih navodne bivše ljubavnice ruskog predsjednika Putina koji ja uz stan u Monte Carlu kojega je 2003.godine kupila za četiri milijuna dolara nakon što je rodila dijete za koje se na nekim ruskim portalima tvrdi da je Putinovo kupila stan u elitnom kompleksu u Sankt Peterburgu, a pored toga kupovala je nekretnine po ruskoj prijestolnici, jahte i brojnu drugu imovinu trošeći na to oko 100 milijuna dolara. Većina spomenutih državnika preko offshore računa i tvrtki skrivala je vlastitu gotovinu, nekretnine, ali i raznu drugu imovinu čija se vrijednost mjeri u milijunima dolara, potvrđuje to primjer kralja Abdulaha II koji je preko tvrtki registriranih u poreznim oazama kupovao luksuzne vile u Londonu, Malibuu, Kaliforniji te u Washingtonu na što je također ulupano stotinu milijuna dolara.

Zahvatilo je ovo istraživamje i političare s takozvanih ovih prostora pa su tako novinari portala Krik i međunarodnog Projekta za izvještavanje o korupciji i organiziranom kriminalu došli i do srpskog ministra financija Siniše Malog, inače bliskog suradnika njihova predsjednika Vučića kojega se još prije par godina spominjalo zbog toga što je kupio 24 stana u ljetovalištu Sveti Nikola na Crnom moru na što je ulupao oko pet milijuna eura, u vrijeme kada se o tome pisalo po srpskim medijima Vučić je ustajao u obranu svojega kolege koji je medijske napise demantirao, a sada su Pandorini dokumenti otkrili kako se kupnja uistinu odvijala u vrijeme dok je Mali bio Vučićev financijski i ekonomski savjetnik. I prijatelj hrvatskog predsjednika, njegov crnogorski kolega Đukanović našao se u nezavidnom položaju-. Panamini dokumenti, odnosno crnogorska Mreža za afirmaciju nevladinog sektora došla je do podataka da su Đukanović i njegov sin Blaž 2012.godine preko švicarske fiducijarne tvrtke oformili dva trusta na Britanskim Djevičanskim Otocima, oni su uspostavljeni na rok od 80 godina, a tvrtka koja njima upravlja ovlaštena je da na račun Đukanovića kupuje i prodaje nekretnine i tvrtke, otvara nove kompanije i račune te daje i uzima kredite, a usput obavlja i druge poslove.

Pored toga što se u ovim dokumentima spominje sin HDZ-ova ministra Radovana Fuchsa zanimljivo je spomenuti i priču o lošinjskoj Jandranci čiji su vlasinci do sada bili nepoznati. Slovensko-hrvatski istraživački portal Oštro proučavajući dokumentaciju došao je do saznanja da su iza tajnog preuzimanja Jadranke 2013.godine stajali članovi obitelji Perenčević te njegova suradnika Krešimira Filipovića. O off shore tvrtkama i poslovanju preko istih u medijskom se prostoru dugo izvještava, naš se portal tom tematikom bavio u više navrata pa i sredinom 2013-te godine kada je zbog blokade banaka na Cipru ostao zarobljen novac hrvatskih građana u ukupnom iznosu od 5,8 milijuna kuna, uspostavilo se da je riječ o sredstvima sumnjivog podrijetla kojega su tamo u sklopu svojeg tajnog poslovanja krili domaći poduzetnici skriveni iza off shore tvrtki sa sjedištem na Cipru.

Inače su se ciparske banke i prije spominjale kao mjesta na kojima su kriminalne skupine iz istočne Europe i Rusije, ali i diktatori poput Slobodana Miloševića krili svoje nelegalno stečeno bogatstvo, naravno, i među njima je bilo Hrvata. Od 2010-te godine do danas u Hrvatsku su iz Cipra uplaćeni 50-tci milijuna kuna, a paralelno s time i na ciparske je banke iz Hrvatske uplaćeno desetak milijuna kuna. Poznato je da su se tajni vlasnici putem off shore tvrtke s Cipra ‘Biretta Management Limited’ pokušali kupiti atraktivno Vjesnikovo zemljište omeđenom Slavonskom avenijom, Savskom, Odranskom i Cvjetnom cestom u Zagrebu tada se spekuliralo da iza ciparskog poduzeća možda stoji jedan hrvatski medijski mag. Putem ciparske off shore tvrtke je navodno predsjednik uprave MOL-a Zsolt Hernadi podmitio bivšeg predsjednika Vlade Ivu Sanadera s 5 milijuna eura kako bi mađarskoj kompaniji prepustio upravljačka prava u Ini. Preko off shore poduzeća na Cipru su Mađari naknadno kupovali dionice Ine. Riječ je o tvrtkama Uprecht Investment Limited, Stomarli Holdings Limited i Entris Equity Limited. Pisalo se svojevremeno kako su top destinacije za osnivanje offshore tvrtki u Europi Cipar, Gibraltar,. Irska, Malta i Velika Britanija, u Americi su to British Virgin Islands, Cayman Islands, Costa Rica, Panama, St Vincent and Grenadines, u Africi i na srednjem istoku:Južnoafrička Republika, Dubai, Mauritius, Seychelles, a u Aziji i Oceaniji Hong Kong, Novi Zeland, Marshall Islands, Singapur.

Krajem travnja 2013.godine ekipa od 90 vrhunskih istraživačkih novinara otkrila je vlasnike velikog broja off shore kompanija od kojih su mnoge korištene u ilegalne svhre, i među njima se našlo ponešto Hrvata. Imati off shore kompaniju ili bankovni račun nije nužno protivno zakonu, no u praksi taj se model poslovanja nerijetko koristi radi krešnja zakonskih i moralnih načela, a poslovnjaci koji taje porez i doprinose, oni koji skrivaju imovinu bivših žena ili vjerovnika, kriminalci koju peru novac od trgovine drogom, oružjem, umjetninama pa i ljudima često su klijenti poreznih oaza koje se smatraju sigurnom zonom uspostavljenom rato da bi zločinci i njihova djela ostali neotkriveni. Utaja je jedan od najučestalijih ciljeva otvaranja off shore kompanije, a realizira se tako da se strana država koja pruža porezne i bankovne pogodnosti lažno prikazuje kao adresa poslovanja. Primjera radi, hrvatski poduzetnik fingira da se njegovo poslovanje odvija na Cipru mada se ono u realnosti događa u Hrvatskoj, pa bi svi prihodi i pripadajući porezi morali biti plaćeni u Hrvatskoj. Uz poreze, moguće je utajiti doprinose fiktivno prijavljenim radnicima u fiktivnoj firmi registriranoj u nekoj od poreznih oaza pa tako recimo na papiru, odnosno u računalnom sustavu stoji da negdje na Cipru posluje firma s 15 zaposlenika premda ni njen vlasnik, ni zaposlencii nikada nogom nisu kročili na područje spomenute zemlje.









Vratimo li se na Hrvate koje se ranijih godinama povezivalo s off shore tvrtkama tada treba podsjetiti na zaboravljenog Davorina Tepeša, bivšeg drugog čovjeka zagrebačkog HDZ-a i nekadašnjeg predstojnika Upreda za upravljanje imovinom Rh, koji je doduše svoje veze s off shore tvrtkama demantirao nakon što je njegovo ime isplivalo u hrvatskom dijelu offshore leaksa. I tijekom istrage za Dinamo 2 Usok su posebno zanimali tokovi novca koji je iz GNK Dinama izvlačen u različite off shore tvrtke kojima su se koristili članovi obitelji Mamić. Jedna od takvih tvrtki bila je Real Sport Management, u kojoj je odgovorna osoba bio Mario Mamić. Na račun te tvrtke GNK Dinamo uplaćivao je poveće sume, koje je Mario Mamić prosljeđivao dalje, na račune drugih off shore tvrtki, a taj je novac potom korišten za kupnju osobnih automobila. Sa off shore operacijama povezivan je i bivši HDz-ov ministar Lovro Kuščević. koji je prema pisanju medija tijekom načelničkog mandata na čelu Nerežišća velike količine zemljišta transferirao u ruke off shore kompanija. Zanimljivo, mreža tih tvrtki adresiranih u Malti povezivala se pak s njegovim nekadašnjim glavnim savjetnikom Željkom Holikom. Tokom svojeg načelničkog mandata Kuščević je uspješno štalu pretvorio u kuću na zemljištui koje nije bilo građevinsko, no i tu kuću, ali niti drugu obližnju preko deset godina nije prijavio u katastar.

Ne upisujući te korekcije na svojoj parceli u katastar Kuščević je zapravo zanemario tkriće vlastitog ministarstva, ipak, on je objašnjavao kako je do toga došlo jer je eto zaboravio te da mu je radi toga neugodno. Vrijeme je pokazalo da iznajljenu vilu niti ne iznajmljuje, a vrijeme je otkrilo i brojne druge afere koje su uključivale prodaje i preprodaje poslovnih prostora iz Kuščevićeve propale tvrtke. Spominjala se u medijima i Kuščevićeva supruga koja je dok je on bio načelnik Nerežišća kupila pašnjake za 60 tisuća kuna, da bi ih naknadno prodala za 1.4 milijuna kuna.

Uskok je protiv Kuščevića i njegove trojice partnera pokrenuo istragu radi sumnje da je kao načelnik Nerežišća radio na promjeni prostornog plana, temeljem čega je štalu prenamijenio u stambeni prostor. Istovremeno je šogoru osigurao kupnju POS-ova stana, a saga je okončana skidanjem imuniteta Kuščeviću koji je nakon 20-tak dana medijskih napisa o njegovoj aferi odlučio odstupiti s dužnosti. Kuščevićev savjetnik Holik, koji se ranije kroz karijeru bavio prodajom parfema bio je direktor hrvatskih podružnica u vlasništvu off-shoer korporacija s Malte, a ime mu se provuklo i kroz svjetski skandal Paradise Papers 2017.godine, kada je otkriveno da je dio svjetske mreže sumnjivih kompanija. Zanimljivo, preko izmjena prostornog plana koje Nerežišće doinosi za Ku’čevićeva mandata zemljištu raste vrijednost, a odd-shore kompanije u Holikovom mandatu u poslovne knjige dodaju stotine milijuna kuna zemlje. Slučajno, ili ne Holik je tada kao direktor tvrtke Medis Investments sjedio na sjednici općine Nerežišće na kojoj se mijenjao poslovni plan. Hobitnica se tako restegnula od Kariba, Malte pa sve do Brača. Nekoć je i Joško Jelić komentirajući zbivanja u HNS-u spominjao off shore tvrtke.“Hoćemo li prekoračiti ovlasti ako komentiramo? Ne očekujem promjene, Vlada bi to davno napravila da je htjela. Odgovor HNS-a je apsurdan, oni nisu dvije godine provodili zakon o sportu i ne poštuju Instituciju. To je apsurdno, ali imam razumijevanja ako je došlo do propusta, ako znamo da je najveći pravni ekspert i autoritet glavni čovjek Damir Vrbanović, a on je u posljednje vrijeme zahrđao jer je prečesto u Osijeku. On je magistrirao na temu offshore tvrki”, poručivao je Joško Jelčić.