Besramno bogati Arapin u tišini osvaja Jadran: Ni smrt prijatelja Bandića nije ga omela

Autor: Ivan Andrić/7dnevno

Vijest da je Sunčani Hvar prodan kompaniji Eagle Hills iz Ujedinjenih Arapskih Emirata iza koje stoji Mohamed Alabbar ovih je dana poprilično skromno prošla medijskim prostorom pa bi se moglo zaključiti da su Alabbarovi projekti u Lijepoj Našoj prihvaćeni kao ulaganja o kojima se ne postavljaju suvišna pitanja, kao što je to bilo u ono vrijeme kada je sa svojim prijateljem, pokojnim zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem, planirao gradnju stopiranog projekta poznatog pod nazivom Manhattan na Savi.

Vlasnik CPI Property Groupa Radovan Vitek izabrao je Alabbara kao kupca premda je interes za preuzimanje Sunčanog Hvara pokazivao i moćni američki fond Blackstone, koji je proveo duo diligence hotela postupivši kao ozbiljan i odgovoran preuzimatelj. Ništa to nije novo za one koji su već pratili Alabbarovo preuzimanje Bluesun Hotels&Resortsa, odnosno tvrtke Sunce Hoteli. U to je doba u medijima objavljeno da Sunce Hotele preuzima američki fond KSL, da bi to na koncu ipak bio Alabbar, koji je i sada po svemu sudeći za preuzimanje Sunčanog Hvara ponudio veću cijenu od Blackstonea.

Alabbar je i inače zainteresiran u ulaganja na ovim prostorima pa je i u Srbiji poznat po ulaganju u projekt Beograd na vodi. Alabbaru je pak ovo druga investicija u hrvatski turizam jer je ranije od Andabaka preuzeo Bluesun Hotels&Resorts, odnosno tvrtku Sunce Hoteli koja upravlja hotelima u Brelima, Tučepima, hotelom Alan u Starigradu Paklenici te hotelima u Bolu na Braču za više od stotinu milijuna eura. Sada je, čini se, Alabbar zaokružio svoje ulaganje u Dalmaciji jer je Sunčani Hvar vodeća hotelijerska kuća u Splitsko-dalmatinskoj županiji u čijem se portfelju nalaze hoteli od tri do pet zvjezdica, kamp i beach-klubovi.

Sporni poslovi

Treba napomenuti da istraživački portal Vsquare piše kako Alabbar i u Budimpešti namjerava graditi neboder viši od 200 metara, a pregovori s mađarskom vladom navodno su već pri kraju, no oni su samo dio plana jer arapski investitor u mađarskoj prijestolnici namjerava graditi mini Dubai u sklopu kojega će se nalaziti poslovni blokovi i skupocjeni stanovi. Zemljište na kojem taj projekt namjerava realizirati u vlasništvu je države.

Prema Forbesu, Alabbarova tvrtka Emara Properties u koju spada i Eagle Hills dosad je izgradila 157,9 milijuna četvornih metara nekretnina širom svijeta, uključujući i Dubai Mall, najveći svjetski trgovački centar, kao i najvišu građevinu na svijetu, Burj Khalifu. Tvrtka je prisutna u 80 zemalja, a lani su prodali nekretnina u vrijednosti od 9,5 milijardi dolara te zabilježili dobit od 1,9 milijardi dolara, što je rast od 79 posto.

U sastavu Emara Properties je Eagle Hills iz Abu Dhabija s kojom je Bandić sklopio tajni sporazum o zagrebačkom Manhattanu, s tim da tvrtku koju je u Zagrebu registrirao fond iz Abu Dhabija u glavnom gradu Lijepe Naše povezuju s poduzetnikom Sergijem Ivanovićem koji je hrvatskoj javnosti postao poznat nakon Bandićeve smrti jer je ovaj preminuo u stanu njegove bivše djevojke kojeg je od nje unajmila Natalija Prica. Ivanović navodno vodi sve poslove u regiji za Mohameda Alabbara.









Ono što sada upućeni problematiziraju kod Alabbarova preuzimanja hotela širom Jadrana jest stara priča po kojoj su četiri dalmatinske hotelske kuće samo jednim potpisom privatizirane koncem davne 1993. godine. Riječ je o hotelima u Makarskoj, Tučepima, Brelima i na Zlatnom ratu. Sredinom 2011. najavljivalo se da bi ta privatizacija mogla postati prvi veliki slučaj koji je obnovljen po ustavnim odredbama o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva, pri čemu se tvrdilo da se sporni dio privatizacije odnosi na udjele koji su pripadali Zagrebačkoj i Splitskoj banci na temelju otplaćenih, a onda u vrijeme privatizacije revaloriziranih kredita. Odluka o pretvaranju udjela donosila se u vrhu države, a Državna revizija potvrdila je da su posrijedi bili sumnjivi poslovi, pokretani su i kazneni postupci u kojima je u nekim slučajevima došlo do odbijenice Vrhovnog suda zbog zastare.









Godinama nakon toga istraga oko Hotela Makarska trebala se prema nekim najavama okončati saslušanjem svjedoka Zlatka Mateše kao nekadašnjeg direktora Fonda za privatizaciju, ali i tadašnjeg ministra financija Zorana Jašića i bivšeg šefa Porezne Joška Zavorea, no od pustih najava nije bilo ništa pa su hoteli za koje dio Dalmatinaca smatra da su oteti iz Andabakovih ruku završili u rukama arapskog investitora.

Takvih investitora u Hrvatskoj u posljednje vrijeme ne nedostaje pa se u tom kontekstu spominjao i misteriozni Saif Alketbi iz UAE-a koji je pozornost privukao zbog napisa o preuzimanju 43,3 posto udjela u Fortenova grupi iz koje su tvrdili kako nemaju službenih saznanja o toj spornoj transakciji premda se navodilo da je Alketbi udjele preuzeo od ruskog Sberbanka. I Alketbija se povezivalo sa Sergijem Ivanovićem.

Osvojio Srbiju i BiH

Taj slučaj postao je predmet sudskog spora, ali upućeni govore kako arapski interes za ulaganja u zemlje regije nije splasnuo jer su oni uostalom već pokupovali gotovo cijelu Srbiju i BiH, a Hrvatska im je još privlačnija zbog turizma i mora.

U Srbiji se uvelike pisalo o AL Raeafeda Holdingu koji je postao značajan vlasnik poljoprivrednog zemljišta u toj zemlji u kojoj se spominjala i kompanija Elite Agro LLC iz Abu Dhabija koja je postala vlasnik više od 10 tisuća hektara poljoprivrednog zemljišta u Vojvodini uz prethodni dogovor sa srpskom vladom.

Po povoljnim, ali i upitnim uvjetima srpska vlada partnerima iz Emirata prepustila je i vojno dobro Morović kod Karađorđeva. Arapi su u toj zemlji na glasu kao drugi najveći zemljoposjednici jer je AL Darhi u Srbiji kupio imovinu Poljoprivredne korporacije Beograd koja uključuje i 17 tisuća hektara oranica. Arapi su česti gosti srpskog predsjednika Vučića, a njihove investicije u Srbiji i jesu počele tijekom njegovih mandata pa je tako tvrtka iz UAE-a uz ostalo dobila koncesiju na 25 godina za postrojenje za vodu u Zrenjaninu, a Srbija je dva puta, tijekom 2014. i 2016. godine, dobila po milijardu eura zajma od Abu Dhabija kao proračunsku podršku.

Arapima je uz Srbiju atraktivna i BiH, a neslužbena statistika kaže da su osobe arapskog porijekla na Vlašiću posljednjih godina kupile više od 150.000 četvornih metara zemljišta na kojima niču kuće, atraktivni restorani i druga turistička zdanja.