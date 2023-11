Banke više neće smjeti bezobrazno ‘derati’ Hrvate: Dolazi do velike promjene oko vaših računa

Autor: Dnevno.hr

Čini se da je na pomolu velika promjena pri upravljanju novcem, odnosno promjena koja se tiče prebacivanja novca s računa na račun.

Prijenos novca na drugi račun često traje nekoliko dana. Mnoge banke za to naplaćuju dodatne naknade i to je nešto na što su se brojni klijenti godinama žalili. Ipak, nova pravila EU-a omogućuju prijenose u roku od nekoliko sekundi i to bez naknade.





Mnoge to živcira

Možda ste to već primijetili: osim standardne metode, postoji i brži način prijenosa novca. Transferi u stvarnom vremenu prenose novac s računa A do računa B u samo nekoliko sekundi. Takozvani ‘normalni’ transferi traju najmanje jedan dan, ali mogu trajati i duže zbog državnih praznika ili vikendima.

Praksa banaka je da ako želite izvršiti prijenos u stvarnom vremenu, traže da to dodatno platite. Iznosi naknade se razlikuje od banke do banke i od računa do računa, ali može biti i nekoliko eura, piše Fenix magazin.

Vijeće EU-a i Europski parlament složili su se da tome u budućnosti treba stati na kraj.

Konačna odluka još nije donesena, ali smjer je ovakav: nova pravila primjenjivat će se u EU-u, kao i u Norveškoj, Islandu i Lihtenštajnu, a primjenjivat će se nakon prijelaznog razdoblja. Međutim, parlament i države moraju se prvo dogovoriti.

Prema privremeno dogovorenim pravilima, banke koje nude standardne transfere u eurima moraju nuditi i transfere u stvarnom vremenu. Naknade za ekspresne transfere ne smiju biti veće od uobičajenih transfera. Budući da su oni obično besplatni, besplatni su i prijenosi u stvarnom vremenu.









Podsjećamo, još je 2022. godine Europska komisija predstavila prijedlog uredbe za povećanje prihvaćanja brzih prijenosa i olakšavanje pristupa potrošačima.

Prema izvješću Europske komisije, oko 11 posto svih transfera u EU obrađuje se u stvarnom vremenu. To je vjerojatno uglavnom zbog visokih naknada. Kad se odluka usvoji, prijenosi novca u stvarnom vremenu mogli bi postati novi standard.