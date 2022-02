BANKE U TIŠINI DIŽU NAKNADE ZA KORISNIKE: Pripazite, neke će vam naplatiti čak i dizanje vlastitog novca

Autor: Dnevno

Dok se Hrvatska banka neuspješno bavi izgledom kovanica budućeg novca, banke u tišinu dižu naknade građanima. Iako iz banki stalno naglašavaju kako će podnijeti veliki fiksni trošak zbog uvođenja eura, prava je istina da one same neće ništa posebno podnijeti, već će to vjerojatno prebaciti na klijente, što već i čine, piše Novi list.

Od početka godine u nekim bankama su rasle naknade za vođenje računa, naknade za isplatu gotovine na bankomatima drugih banaka, pa čak je i podizanje vlastite gotovine na šalteru.

OTP banka je cijenu za podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka s ranijih 2 posto, odnosno minimalno 25 kuna, povećala na 2,5 posto, a minimalno 25 kuna. Ako želite dignuti gotovinu na šalteru banka sada ćete to zadovoljstvo platiti 6 umjesto dosadašnjih 4 kune. Od plaćanja su izuzete socijalne kategorije, a naknada se na naplaćuje ako bankomat poslovnice nije u funkciji.

I Privredna banka Zagreb naplaćuje naknadu za dizanje vlastitog novca na šalteru, pri čemu ona i dalje iznosi 3 kune po transakciji za iznose manje od 5.000 kuna. Ako želite dignuti iznos viši od 75.o00 kuna, banci ćete morati platiti 0,2 posto naknade, što je u konkretnom slučaju 150 kuna. Također, u PBZ-u je dijelom poskupio i dio naknada za kartično poslovanje i za platne transakcije.

Povećane naknade umirovljenicima

Raiffeisen banka je naknade za podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka posljednji put povećala početkom 2021. a iz banke kažu kako ih nemaju namjeru mijenjati. Mjesečna naknada za vođenje tekućeg računa u ovoj banci već godinama iznosi 9 kuna, te se također nije mijenjala u tekućoj godini. Banka je uvela promjenu u visini mjesečne naknade za vođenje tekućeg računa za isplatu mirovine s primjenom od 25. siječnja ove godine te ona sad iznosi 5 kuna, dok je prije bila 4 kune.

Vođenje tekućeg računa za umirovljenike od veljače je skuplje i za one građane koji mirovinu primaju u Erste banci, odnosno također je poskupjelo sa 4 na 5 kuna. Erste banka ne naplaćuje, niti ima u planu naplaćivati naknadu za podizanje vlastitog novca klijenata na šalterima banke. Naknadu za podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka zadnji put su mijenjali 2019. Ako klijent Erstea podiže novce na bankomatima drugih banaka unutar MBNet mreže, naknada je 7 kuna plus 2 posto od iznosa, a izvan MBNET mreže 9 kuna plus 2,5 posto od iznosa.

Zaba, HPB i Sberbank nisu odgovorile na upit novinara Novog lista, a iz Addiko banke su poručili da naknada za podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka nije mijenjana ni ove ni prošle godine, a iznosi 2,50 posto od iznosa isplate plus 15 kuna.