Balkanski biser je oaza jeftinog ljetovanja: U hotelu s pet zvjezdica odsjeli za smiješnu cifru

Autor: M.P.

Albanija postaje sve interesantnija ljetna destinacija za britanske turiste koji ju hvale zbog egzotičnog, ali i luksuznog ugođaja koji mogu dobiti za relativno male novce. Samo tri kilometra dijeli grči otok Krf od ove balkanske zemlje, no Albanija je neusporedivo jeftinija, zaključuje se u tekstu koji je objavio britanski Daily Mail.

“Hrana je ukusna, riba svježa, velika čaša vina košta 2 eura, a sobe u luksuznim hotelima s pet zvjezdica su oko 60 eura po noćenju“, navode te dodaju da nikada nije bilo bolje vrijeme za odlazak u tu zemlju.

“Albanija je sunčana 300 dana u godini, temperature su ugodne do studenog, a njezine južne plaže opisuju se kao ‘europski Maldivi’, za što je najzaslužniji Ksamil sa svojim tirkiznim morem”, napominju. Izdvojili su i najpoznatija ljetovališta poput Drača, Valone ili Himare.

‘Europski Maldivi’

Ksamil ima tako prelijepo tirkizno more da su ga Instagrameri prozvali ‘Maldivima Europe’. Nažalost, to dovodi do gužvi. Ako želite mirniju plažu, možete unajmiti pedalinu za 13 funti do jednog od četiri udaljena otoka, od kojih su dva povezana pijeskom. Deset minuta vožnje automobilom nalazi se dragulj kulturnih znamenitosti Albanije, drevni grad Butrint, koji je pod zaštitom UNESCO-a.

Ovdje ćete naći arheološke ostatke iz 6. stoljeća prije nove ere, a okolna šuma nudi predah od sunca. Preporučuju ljudima da naruče porciju dagnji za 9,50 eura. U Ksamilu su dvokrevetnu sobu s polupansionom na plaži plaćali oko 90 eura.









U Draču su dvokrevetni apartman u hotelu s pet zvjezdica i all inclusive uslugom plaćali 160 eura, a na raspolaganju su imali dva bazena, privatnu plažu, indonežanski spa centar i specijalitete nagrađivanog kuhara. U Valoni su odsjeli u resortu na periferiji, također s privatnom plažom i bazenom, gdje su noćenje s doručkom za dvoje plaćali 100 eura, dok su u Dhërmiju odsjeli na jednom od omiljenih mjesta Due Lipe, gdje su plaćali 150 eura za dvokrevetni apartman s doručkom. Kažu da zaista vrijedi, s obzirom na spa, bazen i pogled.

U Himari su birali skromniji hotel s tri zvjezdice, ali i on je na samoj obali. Ovdje je B&B za dvokrevetnu sobu izašao 50 eura, dok su u Sarandi za samo desetak eura više dobili dvokrevetnu sobu u hotelu s pet zvjezdica, nekoliko bazena, privatnom plažom i doručkom na fantastičnoj terasi.