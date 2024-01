Baca li Vlada novac za umirovljenike? ‘Jednokratni dodaci nisu i ne mogu biti rješenje’

Autor: Dnevno.hr

Među socijalno najugroženijim skupinama u Hrvatskoj su zasigurno umirovljenici. Procjenjuje se kako od ukupno 1,2 milijuna umirovljenih građana, njih 830.000 nema adekvatan životni standard, ni kupovnu moć. Kao glavni razlog najčešće se spominju niske mirovine. Stoga je Vlada u posljednje tri godine odijelila čak sedam jednokratnih dodataka koji su obuhvatili samo dio starije populacije.

Između Božića i Nove godine isplaćen je sedmi dodatak. On je obuhvatio 830.000 umirovljenika s mirovinama do 840 eura, što je iznos nove bruto minimalne plaće. Iako u načelu svaka pomoć dobro dođe, dio umirovljeničkih predstavnika drži kako je to bacanje novca.

“Radi se o ukupnom iznosu negdje oko 430 do 450 milijuna eura, što znači da su kroz ovih sedam paketa, oni koji su imali na to pravo, umirovljenici dobili negdje u prosjeku po 100 eura. Dakle, to je 100 eura sedam puta, i sad vi računajte koliko je to moglo biti od pomoći onima kojima pomoć treba, odnosno koliko se to odrazilo na mirovine. Dakle, nije podignulo mirovinu”, rekao je u HRT-ovoj emisiji Studio 4 Milivoj Špika iz platforme Umirovljenici zajedno.

450 milijuna eura nije pomoglo

Politički koordinator te platforme Lazar Grujić istaknuo je da ti dodaci nisu i ne mogu biti rješenje za sve veće siromaštvo umirovljenika. Stoga oni predlažu da se mirovine računaju temeljem 75 do 80 posto neto plaće tijekom 10 najboljih godina. Uz to, ukidanje penalizacije mirovina s navršenih 65 godina života i povećanje aktualne vrijednoti mirovine po godini staža na 18,50 eura dovelo bi do toga da osoba s 41 godinom radnog staža ne može imati mirovinu manju od 750 eura, smatraju u platformi Umirovljenici zajedno.

Postoji mogućnost da sljedeće godine umirovljenici umjesto dosadašnjih jednokratnih dodataka dobiju 13. mirovinu, koja bi, prema najavama, trebala iznositi pet eura po godini staža, a uz to Vlada je umirovljeničkim udrugama obećala i promjenu formule usklađivanja, koja bi ovisno o rastu plaća ili inflacije, mogla utjecati i na dodatni rast mirovina. Ona bi umjesto dosadašnjeg omjera 70:30 u korist većeg indeksa faktora rasta plaća ili inflacije, u nekom trenutku trebala biti određivana po omjeru 85:15.