Auro Domus je vodeći hrvatski centar zlata i usluga: ‘Naše poslovnice najbrži su put do gotovine’

Autor: Promo

U današnjem vremenu, kada se cijene neprestano povećavaju, pronalaženje prave ravnoteže između prihoda i troškova može biti izazov. Inflacija raste brže od plaća, stoga je našim građanima ponekad potrebna pomoć u „zatvaranju“ mjesečnih izdataka. Svjesni smo da obitelji moraju pomno planirati svoje financije kako bi udovoljile osnovnim potrebama kao što su hrana, odjeća, obuća, režije, ali isto tako i brojnim drugim troškovima koji se javljaju u svakodnevnom životu. Posebice kada se pojave neočekivani troškovi poput hitnih popravaka, nabave kućanskih aparata ili nepredvidivih zdravstvenih problema. Auro Domus u svojim poslovnicama nudi niz usluga kako bi vam pružio brzo i jednostavno rješenje za sve financijske izazove.

Auro Domus – najbrži put do gotovine

Poslovnice tvrtke Auro Domus, poznate kao prvi hrvatski profesionalni lanac za trgovinu zlatom, posljednjih godina postali su pravi centar zlata i financijskih usluga. Uz otkup zlata, koji je postao i ostao prepoznatljiv zbog izdašnih isplata u gotovini na licu mjesta, na pedesetak lokacija diljem Hrvatske možete kupiti i prodati investicijsko zlato, iskoristiti vrijednost svog nakita bez prodaje – uz zalog zlata, koristiti mjenjačke usluge bez provizije, ali i zatražiti zajam koji Auro Domus pruža u suradnji s međunarodnim brendom Kredis.

Na ovaj način, svi građani mogu jednostavno i brzo doći do potrebne gotovine uz profesionalnu uslugu. Sve što je potrebno je prijava za zajam u rasponu od 200,00 do 2.000,00 eura (od 1.506,90 do 15.069,00 kuna), a dokumentacija se može jednostavno pribaviti putem sustava e-građani. Otplata zajma odvija se kroz fiksni raspored mjesečnih otplata koji obuhvaća iznos glavnice i kamate, bez dodatnih naknada. Auro Domus pristupa izdavanju zajmova na transparentan i odgovoran način, uvijek uzimajući u obzir potrebe i mogućnosti svojih klijenata.





Usluge dostupne diljem Hrvatske – Potražite nas

Tražite li brz i jednostavan put do gotovine, Auro Domus je prava adresa. Otkup zlata, kupnja i prodaja investicijskog zlata, zajam, zalog zlata i mjenjačke usluge dostupne su u pedesetak poslovnica diljem zemlje. Ukoliko ste u potrazi za financijskim rješenjima, posjetite nas na toj adresi ili istražite našu web stranicu na www.aurodomus.hr.

Vjerujemo u zadovoljstvo naših klijenata i izgradnju dugotrajnih odnosa temeljenih na povjerenju i međusobnoj podršci. Posjetite najbližu poslovnicu Auro Domusa, web stranicu www.aorudomus.hr ili nazovite broj telefona 0800 73 72 kako biste saznali sve što vas zanima o ovom jednostavnom i pristupačnom gotovinskom zajmu. Put do financijske stabilnosti je sada nadohvat ruke!