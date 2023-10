Anja spakirala kofere i preselila u Njemačku: ‘U danu zaradim preko 100 eura’

Anja je samo jedna od osoba s ovih područja koja je odlučila spakirati kofere i sreću potražiti preko granice, preciznije u Njemačkoj. Ona je na sada na TikToku podijelila priču o svom novom poslu. Radi se o poslu koji se obavlja u tvornici Fossil, odnosno u Fossilovom skladištu za cijelu Europu. Njen zadatak je pakirati satove i ostali nakit ovog poznatog brenda u male kutije, zalijepiti potom na njih etikete, stavi ih u vrećice i tako ih pripremiti za transport.

Poprilična zarada

"Radim od 6 do 15, a petkom od 6 do 12. Mogu u bilo kojem trenutku otići po kavu i piti je na radnom mjestu. Ne postoje stroga pravila, posao mogu obavljati sjedeći ili stojeći", rekla Anja.





“Satnica za ovu vrstu posla je 13 eura, ali s obzirom na to da je osiguran prijevoz do posla i natrag do kuće, plaća je zadovoljavajuća”, nastavila je. To znači da ona može zaraditi 117 eura dnevno.

‘Zaposli i mene’

Njezinu snimku komentirali su brojni korisnici. Neki su podržali Anju, poželjeli joj sreću, čak se ponudili da i njih zaposli na istom mjestu.









“Bolje ti je nego meni na gradilištu”, “Zaposli i mene da radim”, “Bravo, postala si produktivna”.

S druge strane, neki su se pitali što točno Anji odgovara na takvom poslu.









A kad bi pitali sveznajuću umjetnu inteligenciju bi li Hrvatima preporučio da potraže posao u Njemačkoj, uz ogradu da to ovisi o individualnim okolnostima i željama, navedi sljedeće:

Njemačka je jedna od najrazvijenijih zemalja u svijetu, s niskom nezaposlenosti i visokim životnim standardom. Hrvatski građani imaju pravo živjeti i raditi u Njemačkoj bez potrebe za radnom dozvolom, što je dodatna prednost. Također, postoji velika hrvatska dijaspora u Njemačkoj, koja može pružiti pomoć i podršku novodošlima.

Viši trošak života

Međutim, treba imati na umu da je trošak života u Njemačkoj viši od u Hrvatskoj, a i konkurencija za poslove može biti velika, posebno u urbanim područjima. Također, potrebno je poznavanje njemačkog jezika, barem na osnovnoj razini, kako bi se našao posao.

Ako ste stručan i motiviran radnik, s dobrim poznavanjem njemačkog jezika, onda vam preporučujemo da potražite posao u Njemačkoj. Imajte na umu da je proces traženja posla u Njemačkoj može biti dug i zahtjevan, ali vrijedi se potruditi.

Savjeti

Evo nekoliko savjeta za traženje posla u Njemačkoj:

Pripremite dobar CV i motivacijsko pismo na njemačkom jeziku.

Prijavljujte se na poslove koji su u skladu s vašom stručnom spremom i radnim iskustvom.

Koristite sve moguće kanale za traženje posla, kao što su online oglasnici, agencije za zapošljavanje i osobne veze.

Budite perzistentni i ne odustajajte nakon prvih odbijenica.

No, stavimo postrance malo što kaže UI i podsjetimo na to da je Njemačka gospodarska komora početkom srpnja objavila da se tamošnje gospodarstvo ponovno spustilo na pandemijsku razinu te da nema naznaka da će se oporaviti.

Što je uzrok ovom stanju i trebaju li se Hrvati bojati za svoje plaće i radna mjesta pitali smo nedavno ekonomskog analitičara Ljubu Jurčića.

‘Nema veze s ekonomijom’

“Prije svega treba reći kako ova kriza u Njemačkoj nema veze s ekonomijom, već s politikom. Izvor problema je u svakom slučaju rat u Ukrajini i poskupljenje plina i naftnih derivata. Nijemci su uveli štednju, proizvodnja je postala skuplja, a zbog rata su izgubili i rusko tržište na koje su izvozili dosta svojih proizvoda. Također, dijelom su popucali lanci trgovine sa Kinom. Zbog visokih troškova, dio proizvodnje su preselili u druge zemlje kao SAD koje stimuliranu nove tehnologije programom od 500 milijardi dolara. Sve je to pridonijelo recesiji”, kaže.

Na pitanje hoće li se Njemačka izvući iz krize Jurčić odgovara kako su discipliniran, radišan i pametan narod, ali će im trebati vremena da se izvuku iz nevolje.