Andrej je iz Banje Luke došao raditi u Istru: ‘Na prekovremenima sam skupio jednu plaću’

Autor: M.D.

Među sve većim brojem stranih radnika, ipak je najviše onih s prostora bivše države. Ljeti, kad je potražnja za radnicima veća, naročito zbog turističke sezone, radna mjesta popunjavaju ljudi iz Srbije te Bosne i Hercegovine. Među njima je i Andrej K. iz Banje Luke.

On je još u svibnju došao raditi u jedan istarski restoran. Kaže da su uvjeti rada puno bolji od svih restorana u kojima je radio u Banjoj Luci. Za rad na šanku dobiva plaću od 1100 eura uz napojnice, a ne mora platiti ni smještaj ni hranu.

“U stanu sam s dvojicom mladića, svaki ima svoju sobu i totalnu privatnost. To ne plaćamo. Kako radim u restoranu, mogu jesti što želim i kad želim”, govori Andrej za portal Srpska info, dodajući da ga je poslodavac prijavio.

Radi šest dana tjedno u smjenama po osam sati. Svaka minuta prekovremenog mu je plaćena. Objašnjava kako će dobiti novac od prekovremenog kad se vrati kući, jer je tako dogovorio s poslodavcima. No, pedantno vodi bilješke, pa je izračunao da je samo na prekovremenim satima zaradio još jednu plaću. A gdje su još napojnice…

‘Ima dosta ljudi iz BiH’

“Ponekad radim dvokratno, ujutro od 7 do 11, pa onda navečer. To vrijeme između je moje vrijeme koje sada koristim za plivanje. Nema ostajanja do jutra, kao u nekim lokalima kod nas. Ljudi su fini, dođu da pojedu, nešto popiju i idu”, objašnjava.

Kaže da više voli raditi drugu smjenu jer se ujutro stigne naspavati, popiti kavu i zaplivati. Nedavno se zbog privatnih obveza morao vratiti kući, a poslodavac mu je dao dva slobodna dana. Kaže da ima dosta ljudi iz BiH koje je sreo na jadranskoj obali. Oni uglavnom rade kao konobari, kuhari ili hotelski radnici. Svima je zajednička jedna stvar – žele se vratiti i dogodine.

“Vjerujem da ima i onih kojima sezonski posao ovdje nimalo nije lak, što ovisi o tome što i gdje rade. Ali, meni i ljudima s kojima radim je ovdje daleko bolje nego u BiH”, zaključuje on.

Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, u prvih šest mjeseci ove godine državljanima Bosne i Hercegovine je izdano ukupno 21.989 dozvola za boravak i rad. Što se, pak, tiče rada u sektoru turizma i ugostiteljstva, izdane su ukupno 38.372 radne dozvole, od čega je 11.070 za sezonske radnike