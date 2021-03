ALEKSIĆ NAPAO UGLEDNU PROFESORICU ‘Bezočno izmišlja u korist banaka’

Autor: Sanja Plješa

Direktor Hrvatske udruge banaka (HUB) Zdenko Adrović, govorio je za N1 o moratorijima na kredite u stanju pandemije koronavirusa te se posebno osvrnuo na kreditiranje u turističkom sektoru.

Osim toga, govorio je i o postupcima i presudama u sporovima oko kredita u švicarskim francima.

“Evidentno je da su bankama povrijeđena prava konvencijska, procesno pravna i sva druga prava kod postupka u švicarskom franku. Mislim da će banke iskoristiti mogućnost da se žale institucijama u EU”, napomenuo je Adrović.

Govorio je o tužbama za konvertirane kredite u švicarskim francima te rekao kako je profesorica prava Aleksandra Maganić napravila rad u kojem je ukazala na to da korisnici takvih kredita nisu oštećeni te se iz toga može zaključiti kako nemaju pravo na tužbu protiv banaka.

Tu njegovu izjavu za naš portal komentirao je Goran Aleksić, koordinator Ekonomsko-pravnog tima Udruge Franak.









“Rad profesorice Maganić u časopisu Informator na koji se očajnički jadno poziva HUB-ov plaćenik Zdenko Adrović u emisiji N1 TV, najobičniji je pravni pamflet koji nema veze niti s pravnom znanošću, niti s građanskim pravom, niti s pravom o zaštiti potrošača. Čudim se jednoj prof.dr.sc da ima hrabrosti bezočno izmišljati u korist banaka. U tome njezinom članku pogrešno se interpretiraju intencije zakona kojim je provedena konverzija, a osim toga se umjesto pravnim argumentima, profesorica koja treba studente učiti o pravnim pravilima služi kolumnističkim modelom pisanja teksta u korist Hrvatske udruge banaka i njezinih članica koje su opelješile 125 tisuća hrvatskih obitelji nepoštenim kreditima”, rekao je Aleksić.

Naglasio je kako će “zbog toga Udruga Franak uskoro uputiti oštru notu u obliku otvorenog pisma fakultetu na kojemu dotična profesorica radi, ali i uredništvu časopisa koje je bez ikakve kontrole dopustilo da se jedan takav pravni pamflet objavi u Informatoru”.

Adrović se nadalje osvrnuo se na moratorije na kredite za koje je rekao kako većina moratorija za turistički sektor ističe s datumom 30. lipnja.









“Nadali smo se da će se do tada stanje poboljšati, da će to biti dovoljno… Ako turistička sezona oživi u nekoliko sljedećih mjeseci, to bi se moglo i trebalo dogoditi, a oni pojedinci slučajevi koji budu u problemima, mislim da će banke pristupiti kombinaciji dodatnog moratorija ili restrukturiranja kredita”, rekao je.

Dodao je da je potrebna koordinacija od strane Vlade s dodatnim kreditima za likvidnost za takve firme, odnosno odgoda plaćanja za marine i neke druge tvrtke.

Na upit o tome trebaju li tvrtke strahovati od isteka moratorija odgovorio je kako “više ne postoji regulatorni moratorij za sve organizacije, u krajnjoj liniji ne iz jednog sektora, ali stvari će se sigurno rješavati”.

Upozorio je da klijenti trebaju ići u svoju banku, objasniti da problem i dalje traje, da se prihodi još uvijek nisu podigli na razinu s kojom je moguća otplata te izrazio uvjerenje da će svaka banka sjesti sa svojim klijentom i pronaći rješenje.









To može biti produljenje moratorija ili restrukturiranje kredita.

“Prošle godine smo snimili situaciju, najveći broj moratorija je bio s 30. kolovoza prošle godine. Vrijednost svih moratorija iznosila je oko devet posto BDP-a. To je jedan ogroman iznos, u tom trenutku preko 30 posto svih korporativnih kredita se nije vraćalo”, rekao je Adrović.

Dodao je kako se u prošloj godini bilježi rast kredita poduzećima, i to od 5,3 posto, a u siječnju ove godine to se povećalo na 5,7 do 5,8 posto.

“Uvjeti nisu postroženi, daje se kredit kreditno sposobnom, onome tko može kredit vratiti. Ove godine je specifična totalna neizvjesnost. Ne znamo koliko će ljudi biti procijepljeno, kakva će biti turistička sezona, kad će započeti, kad će završiti. U takvim uvjetima, onima kojima prihod ovisi o elementima koje sam spomenuo, teško možete dati kredit na tzv. komercijalnoj osnovi. Zbog toga su sve države u EU-u organizirale jamstvene sheme”, rekao je Adrović.

Pritom je izrazio uvjerenje kako će država u im da će država u doglednom razdoblju donijeti novi program kako bi premostila jaz.