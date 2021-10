ALARMANTNI PODATCI: Stanovništvo EU ubrzano stari, a stanovnici Jadranske Hrvatske stariji su od onih na kontinentu

Autor: Adriano Milovan

Stanovništvo Hrvatske ubrzano stari, a stanovnici jadranskog dijela zemlja u pravilu su stariji su od onih na kontinentu. Zabrinjavajući su to podaci Eurostata u kojima se analizira demografska slika EU po regijama.

Prema tim podacima, medijalna (srednja) dob stanovnika Hrvatske prošle je godine iznosila 44,2 godine. To je starija dob i od one na razini cijele EU, u kojoj je medijalna dob lani iznosila 43,9 godina. Po starenju stanovništva Hrvatska se unutar EU može usporediti s, primjerice, susjednom Slovenijom, u kojoj je medijalna dob stanovnika lani iznosila 44,1 godinu.

Stanovništvo Jadranske Hrvatske po starosti slično stanovnicima Štajerske, dok je stanovništvo Kontinentalne Hrvatske staro kao i stanovništvo Madrida

Statistika Eurostata otkriva i da Jadranska Hrvatska, kako se zove statistička regija koja obuhvaća sedam priobalnih županija, ima starije stanovništvo od Kontinentalne Hrvatske, statističke regije u sastavu koje su Grad Zagreb i 13 županija u kontinentalnom dijelu zemlje.

Naime, medijalna dob stanovništva u Jadranskoj Hrvatskoj prošle je godine iznosila 45,1 godinu, po čemu je jadranska regija bila slična austrijskoj Štajerskoj, čije je stanovništvo lani imalo istu medijalnu dob, ali i regiji Istočna Slovenija, u kojoj je medijalan dob populacije iznosila 45 godina. Sličnu starost stanovništva kao Jadranska Hrvatska imala je, primjerice, i francuska regija Provansa – Azurna obala, zatim talijanska Kampanija i španjolska regija Valencia.

S druge strane, medijalna dob stanovništva u Kontinentalnoj Hrvatskoj prošle je godine iznosila 43,8 godina, što je vrlo blizu srednjoj dobi stanovnika EU u cjelini. Istu medijalnu dob imalo je i stanovništvo regije španjolske prijestolnice Madrid. U istu demografsku kategoriju u koju spada Kontinentalna Hrvatska možemo ubrojiti i rumunjsku regiju Zapad, s medijalnom dobi populacije od 43 godine, zatim bugarsku regiju Jugozapad te Zapadnu Slovačku, ali i Zapadnu Sloveniju, s medijalnom dobi stanovništva od 43,2 godine.

Ovdje vrijedi upozoriti da je stanovništvo Kontinentalne Hrvatske nešto mlađe od onog na Jadranu ponajviše zbog uvrštavanja Zagreba u tu statističku regiju. Stanovništva Zagreba, naime, nešto je mlađe od onog u ostatku kontinentalne Hrvatske.

Stanovništvo EU rapidno stari

Kada je riječ o stanovništvu EU u cjelini, u Eurostatu ističu da ono rapidno stari. U prilog tome govori i podatak da je 2001. godine srednja dob populacije EU iznosila 38,4 godina, ili pet i pol godina manje nego prošle godine.

Među regijama u EU, najveću medijalnu dob, čak 52 godine, ima regija njemačkog grada Chemnitza (bivši istočnonjemački Karl-Marx-Stadt). Slijedi talijanska regija Ligurija, u kojoj srednja dob stanovništva iznosi 51,4 godina, te njemačka savezna pokrajina Saska – Anhalt, s medijalnom dobi stanovništva od 51,2 godine. Neslavan demografski vrh po starosti stanovništva drže još tri regije na istoku Njemačke – Brandenburg, Mecklenburg – Zapadna Pomeranija i Tiringija: sve imaju medijalnu dob stanovništva koja je veća od one na razini EU, što znači i da je njihovo stanovništvo starije.

Drugu strane medalje čine regije EU s mladom populacijom, no one su geografski uglavnom smještene izvan europskog kontinenta, iako su dio EU. Tako najmanju srednju dob u regijama EU ima Mayotte, prekomorski francuski departman blizu Madagaskara, i to samo 17,7 godina. Drugu najmlađu populaciju u Uniji ima Francuska Gvajana, francuski prekomorski posjed u Južnoj Americi, u kojoj je srednja dob stanovništva 26,1 godinu. Mladu populaciju ima i španjolski grad Melilla na sjevernoj obali Afrike, koji također pripada EU i predmet je spora između Španjolske i Maroka, a u kojem je medijalna dob stanovništva lani iznosila 34,4 godine.

Na samom europskom kontinentu razmjerno mlado stanovništvo ima regija belgijske prijestolnice Bruxelles, u kojem je srednja dob prošle godine, kako pokazuju podaci Eurostata, iznosila 35,9 godina. Takva demografska kretanja Bruxelles, prije svega, može zahvaliti činjenici da je sjedište institucija EU, zbog čega u njemu živi i radi velik broj mladih ljudi iz svih dijelova Unije.