Ako se ostvari crni scenarij, moguć je strahovit udarac na džepove Hrvata: ‘Tragedija za nas’

Autor: Dnevno.hr

Hoće li mjere ograničavanja cijena energenata stati 1. travnja, pitanje je na koje još uvijek nema odgovora, ali koje brine i građane i poduzetnike. Tim više što je Europska komisija već nekoliko puta pozivala vlade država članica da ukinu mjere za sve i usmjere ih prema najugroženijima.

Prema procjenama Vlade, samo na računima za struju u petom paketu mjera poduzetnici i građani uštedjeli su 288 milijuna eura, dok Vlada cijenu plina do kraja ovog ožujka subvencionira sa 179 milijuna eura.

Premijer Andrej Plenković tek je nedavno kazao kako će voditi računa o građanima i gospodarstvu kao i do sada, ali planove nije otkrio. Bivši ministar financija Slavko Linić govori da nema razloga za paniku jer je tržište stabilno, te su osigurani opskrbni lanci.

Linić: Građani mogu biti mirni, ali poduzetnici…

“Samo ukidanje mjera bitnije ne bi promijenilo cijene, barem ne prema građanima i potrošačima, a s druge strane kada govorimo o HEP-u i struji gdje imamo najniže cijene u Europi, to je uvijek pod kontrolom Vlade”, rekao je Linić za N1. Napominje kako građani mogu biti mirni, ali mjere za poduzetnike će se morati ukinuti. “Oni moraju shvatiti da ne mogu imati neprekidnu zaštitu Vlade i da će u tom dijelu ona prije ili poslije morati prestati”, rekao je Linić.

Alen Lisac je vlasnik nekoliko kafića i navodi kako bi ukidanje subvencija itekako osjetio. “Mjesečno na račun mjera uštedimo nekakvih 20-ak tisuća eura, znači nama će se troškovnik povećat za 20 tisuća eura”, govori Lisac. A ako to osjeti on kao vlasnik, kaže Lisac, boji se da će i gosti. “Uvijek nekako gledamo da to iz naše marže uspijemo pokriti, pogotovo da ne diramo plaće radnika i da ne idemo na račun naših klijenata, kupaca i da ne dižemo cijene, ali ako se to dogodi, bojim se da će se to odraziti i na cijenu kave i ostalih naših proizvoda”, rekao je Lisac za N1.









Robert Fućak, član upravnog odbora Saveza udruga malih trgovaca Hrvatske, navodi kako se najviše boji poskupljenja struje. “O tome trgovci najviše ovise, posljedično, ako poskupe cijene energenata, dizat će se cijene u maloprodaji, a onda će to osjetiti i naši kupci”, objasnio je Fućak.

Umirovljenici: ‘To bi bila tragedija za nas’

Građanima, posebno umirovljenicima, nisu skloni ideju da budu prepušteni tržištu. “Tragedija za nas! To bi bio strašan udarac za budžet jer već sada skoro pola mirovine dajem za režije. Ima ljudi koji imaju još manje novaca, gledajte po kantama stalno traže boce. Ja sam dobro osjetila tu uštedu budući da živim sama, isplatilo mi se. Plin je najjeftiniji još, struja oko 50 eura, meni su režije između 270 do 300 eura, ovisno o rati struje, nažalost živim sama”, rekla je za N1 Dragica iz Rijeke.