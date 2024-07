Ako ovoliko zarađujete u Hrvatskoj siromašni ste: Objavljeni službeni podaci o riziku od siromaštva

Autor: M.D.

Čak 9,5 posto građana Europske unije tijekom prošle godine nije si moglo barem jednom u dva dana priuštiti obrok od mesa i ribe ili njegov vegetarijanski ekvivalent. U odnosu na pretprošlu godinu, riječ je o 1,2 posto više ljudi, objavio je Eurostat. Udio građana u riziku od siromaštva je lani iznosio 22,3 posto. To je 2,6 posto više nego 2022. godine.

Najveći udio građana koji si nisu mogli priuštiti adekvatan obrok je zabilježen u Slovačkoj (45,7 posto), zatim u Mađarskoj (44,9 posto) i u Bugarskoj (40,2 posto). S druge strane, najmanje građana koji se ne mogu prehraniti zabilježen je u Irskoj (4,2 posto), na Cipru (pet posto) i u Portugalu (5,9 posto). U Hrvatskoj si 18,8 posto građana ne može priuštiti kvalitetan obrok barem jednom u dva dana, prema podacima Eurostata.

To je samo jedna od stavki koju Eurostat analizira kako bi utvrdio kolika je stopa materijalne i socijalne uskraćenosti u EU. Inače, prag rizika od siromaštva je postavljen na 60 posto medijana raspoloživih dohodaka svih osoba.

Petina Hrvata u siromaštvu

Prema izračunu hrvatskog Državnog zavoda za statistiku (DZS) taj je prag za jednočlano kućanstvo lani iznosio 494 eura mjesečno, odnosno 5924 eura godišnje, dok je za kućanstvo s dvoje odraslih i dvoje djece iznosio oko 1000 eura mjesečno, odnosno 12.440 eura.

Podaci, tako pokazuju, da je lani u riziku od siromaštva živjelo 19,3 posto građana. Pretprošle godine stopa je siromaštva u Hrvatskoj iznosila 18 posto. Konkretno, lani je u riziku od siromaštva bilo 743.000 osoba, što je oko 50.000 ljudi više nego 2022. godine. Ujedno, riječ je o najvišoj stopi rizika od siromaštva u posljednjih pet godina, kazuju podaci DZS-a iz ožujka ove godine.









No, oni nisu uvjerili vladajuće da je situacija zaista takva. Premijer Andrej Plenković koji vole reći da “Hrvati dobro žive, samo toga nisu svjesni”, ovako je prokomentirao te podatke: “Mi imamo 400.000 ljudi manje u siromaštvu nego 2016. godine. Mislim da je to najbolji odgovor. Plaće su u našem mandatu porasle za 490 eura, a za vrijeme SDP-a 24 eura”, poručio je tada Plenković osvrnuvši se na prosvjed oporbe koji se odigrao u to vrijeme, a kojemu je jedan od povoda bilo upravo siromaštvo.