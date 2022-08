AKO OVO POSJEDUJETE, IMATE TISUĆE KUNA, A NI NE ZNATE: U Hrvatskoj neki trljaju ruke: ‘Lagano u sobi imam par tisućica’

Autor: Mia Peretić

Mnogi ljubitelji fantasy literature mogli bi ostati ugodno iznenađeni ako u svojim kućnim bibliotekama imaju sva izdanja Harry Potter serijala knjiga ili Tolkienovih klasika poput Gospodara prstenova ili Silmariliona.

Naime, potražnja za ovim knjigama drastično je porasla, pa tako i njihova vrijednost.

Stoga mnogi koji su ih kupovali danas posjeduju malo bogatstvo. No, valja istaknuti, skupa su u pravilu Alogritmova prva izdanja tvrdih korica s prevedena na hrvatski, dok se ostale varijante mogu naći po mnogo prihvatljivijim cijenama.





Zanimljiva rasprava povela se na Redditu jer mnogi očito nisu bili svjesni vrijednosti ovih knjiga.

“Jeste li vidjeli njihove cijene? Zar se prodaje i sentimentalna vrijednost ili što? To su sad neki rariteti?”, tema je u koju se uključio niz komentatora.

I zaista, serijal od sedam Harry Potter knjiga na Njuškalu se prodaje za oko 2000 kuna i više, samo Red feniksa košta od 400 kuna naviše, dok se prvo Algoritmovo izadnje Tolkienovog Hobita prodaje za čak 700 kuna.

‘Lagano u sobi imam par tisućica…’

Komentatori su ubrzo počeli davati objašnjenja zašto su cijene ovih izdanja tako visoke. Većina kaže, Alogritam je propao, na tržištu do daljnjega nema novih izdanja pa se radi o čistom zakonu ponude i potražnje.

“Školska knjiga se pokušala dovinuti tome tako da naprave novi prijevod LOTR i izdaju njega, ali ga ljudi uglavnom nisu prihvatili nego svejedno traže stari Crknovićev”, napisao je jedan korisnik.









“Za cijeli komplet Harry Pottera možeš dobiti oko 2000 kuna, za sve Game of Thrones knjige ne možeš dobiti više od 800 kuna. Nema nostalgije za time”, objasnio je drugi.

Neki kalkuliraju kada prodati. Oni na tržištu nekretnina, primjerice, čekaju s kupnjom dok cijene ne padnu, dok oni s vrijednim knjigama čekaju jer smatraju da će cijene samo rasti.

“Imam Hobita i Gospodare prva izdanja i još jedan komplet mješavina drugih i trećih kojeg ću “utopiti” za par godina. Trenutno je niska cijena”.









“Lagano u sobi imam par tisućica…”; ‘”Baš sam gledalo, Silmarilion je soma kunića”.

‘Preseravanje, ako se mene pita’

Ima i onih kojima ovo nikako nema smisla.

“Preseravanje ako se mene pita. Kao i oni koji sada, preko 20 godina nakon što su objavljena Algoritmova izdanja, inzistiraju na isključivo prvom izdanju (iako nema apsolutno nikakve razlike između prvog i ostalih, ni kod Tolkiena, ni kod HP). Prije nego me netko napadne – nisam ljubomorna, imam od prvih izdanja Marina, HP, ranijih Tolkiena (sve starci kupovali ko klinki za poklone), Kozmosa, broja za luksuzna izdanja Mitopeje, itd… Kako je zadnje vrijeme postalo popularno biti nerd i voljeti sff, primjećujem gomilu ljudi koji se naknadno vole prisjećati svoje izmišljene prošlosti u kojoj su od malena voljeli i čitali takve stvari pa zato žele stara izdanja koja se više ne izdaju da bi to nekako potvrdili i mogli glumatati. Smiješno mi je to što postoje nova izdanja naročito Tolkiena koja je ilustrirao Alan Lee i toliko su neusporedivo bolja i ljepša od Algoritmovih, a da i ne spominjem koliko se toga, naročito kod Tolkiena, izgubi u prijevodu tim više jer engleski i hrvatski nisu ni u istoj skupini jezika”, napisala je jedna komentatorica koja se očito ne slaže s cijenama knjiga.

A ima i onih koji knjige imaju, svjesni su koliko za njih mogu dobiti, ali prodati neće.

“Imam i ne mislim prodavat baš zbog sentimentalne vrijednosti”.

Jesu li ova izdanja preskupa ili cijene prenapuhane na kraju će zaista odrediti ponuda i potražnja. Činjenica je da Algoritma više nema i takva izdanja s tim ilustracijama i tvrdim koricama više se tiskaju, a tek treba vidjeti kako će se cijene kretati u godinama koje dolaze. Tko zna, možda će vlasnici ovih knjiga u bliskoj budućnosti ‘sjediti’ na značajnom bogatstvu.