AGENCIJE ZA NAPLATU POTRAŽIVANJA VAM DAHĆU ZA VRATOM? Neki su se pokušali spasiti bijegom u inozemstvo: Odvjetnik otkriva kako se izvući iz njihovih ralja

Autor: Ivana Jurišić

Malo je hrvatskih građana koji nisu imali posla barem s nekom od najvećih agencija za naplatu potraživanja u Hrvatskoj. Agencije B2, EOS, APS, Prima Solvent, Svea Ekonomi, Intercredit, Inkaso i McGrath & Arthur trenutačno zapošljavaju oko 1.000 ljudi, a posluju na principu da od banaka i telekomunikacijskih tvrtki kupuju dugove građana. Nakon toga kreće naplata direktno od građana.

Otkako su postale dio našeg života, društvene mreže pune su iskustva ljudi koji su pali na milost i nemilost ovih agencija i koji se pitaju mogu li se iščupati iz njihovih pandži.

Jedno od pitanja koje najviše zanima građane je mogu li te agencije ovršiti i nakon odlaska u inozemstvo i zapošljavanja kod stranog poslodavaca. S tim pitanjem smo otišli odvjetniku Frani Bazini koji nam je rekao kako se od duga ne može pobjeći ni ako sada živiš i radiš u Njemačkoj, ali kako postoje neke okolnosti koje potrošačima ipak idu u korist.





Od duga se pobjeći ne može

“Pitanje je radi li se o dugu koji je nastao prije ili poslije ulaska hrvatske u Europsku uniju, u smislu može li se odmah krenuti s ovrhom ili prvo mora ići priznanje presude pa tek onda ovrha. Ako je dug nastao nakon 1. srpnja, 2013. onda se prema uredbi EU odmah može krenuti s ovrhom”, objašnjava Buzina.

“U slučaju manjih dugova, agencijama za naplatu potraživanja to je često veliki trošak jer moraju angažirati njemačkog odvjetnika koji onda zahtijeva i predujam kako bi vas zastupao. Uglavnom im se ne isplati pokretati slučaj, jer moraju platiti trošak postupka, a nemaju nikakvu garanciju da će naplatiti dug. U takvim slučajevima, često se zna dogoditi da agencije dužnicima šalju opomene i prijete, ali ništa konkretno ne naprave”, kaže Bazina.

Odvjetnik objašnjava kako to ne znači da osoba koja je otišla u Njemačku i dalje nije odgovorna za svoj dug.

“Vi ste i dalje dužni, od toga se pobjeći ne može. Kako je Hrvatska članica EU, na nas se primjenjuju uredba EU koja govori kako su sve odluke donijete u Hrvatskoj nakon 1. srpnja 2013., automatski izjednačene s odlukama koje su donijeli njemački sudovi i odmah se može ići na ovrhu. Prije tog datuma moralo se ići na priznanje naše presude u Njemačkoj što je znalo trajati nekoliko godina, a sad se može automatski ići na ovrhu”, kaže odvjetnik i dodaje kako ipak postoji način da se izvučete iz ralja agencija.

Zastara nastupa nakon 10 godina

“Ako osoba nema nikakvu imovinu, ni pokretnine ni nekretnine, već ima samo plaću može pokrenuti stečaj potrošača. U praksi je potrebno nekih godinu dana da bi se pokrenuo cijeli postupak, a onda još tri godine da se osobi oproste svi dugovi. Ljudima je to nekako neugodno napraviti iako imaju na to pravo i to im je jedini način na koji mogu riješiti ovaj problem”.

Što se tiče zastare, Bazina kaže kako ona nastupa nakon 10 godina, ali bolje je na nju ne računati.









“Jako su male šanse da će nastupiti zastara jer svakom radnjom poduzetom pred Finom i sudom se ona prekida. Može se dogoditi ako je agencija pasivna pa nije pokrenula nikakvu radnju pred sudom nije poduzela, ali prema mom iskustvu, agencije jako paze na te rokove te su male šanse da će se osoba oslobiti dugova nastupanjem zastare”, zaključuje Bazina.