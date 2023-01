ADIO, KUNO! U ponoć povijesna valuta odlazi u povijest. Još jednu važnu stvar morate znati

Nakon više od 28 godina, kuna u ponoć i službeno odlazi u povijest. Plaćanje kunama moguće je još do ponoći, a nakon toga jedino sredstvo plaćanja postaje euro.

Više od milijardu kovanica kuna i lipa te 500 milijuna novčanica završiti će u strojevima za rezanje i taljenje.

Građani su prvu subotnjnu kavu iskoristili da se potroše zadnje kune iz novčanika. Ipak, ugostitelji i trgovci su primijetili kako se većina svojih kuna već riješila i samo plaća eurima.





To ne znači da su vam kune, ako vam ih je ostalo doma, sada ne vrijede ništa. Do 1. siječnja sljedeće godine možete ih promijeniti u Fini i Pošti i u svim poslovnim bankama. Od 1. siječnja sljedeće godine, to ćete moći napraviti u Hrvatskoj narodnoj banci. Novčanice će se moći mijenjati neograničeno dugo, a kovanice do 31. prosinca 2025.

Trgovci i ugostitelji radije prihvaćaju eure

Same cijene će se do kraja godina iskazivati u dvije valute, a nakon toga će euro u potpunosti zavladati hrvatskim tržište.

Ekipa HRT-a je bila u jednom od zagrebačkih trgovačkih centara vidjeti što kažu trgovci, što građani, troše li se zadnje kune iz novčanika.

“Koliko sam danas primijetila, većina građana potrošila je svoje kune. Danas su uglavnom plaćali eurima. Dojam je da i trgovci i ugostitelji radije prihvaćaju eure. U kafiću, kada sam htjela platiti račun u kunama, konobar me zamolio, ako je moguće, da platim eurima ili karticom. Svima poznate novčanice bit će službena valuta još danas do ponoći, a zatim kune odlaze u povijest, no samo kao platno sredstvo”, izvijestila je HRT-ova reporterka u Dnevniku.

“Do kraja ove godine iznosi u kunama bit će vidljivi na svim računima, etiketama i policama s artiklima, na bankomatima morat će biti iskazani u dvije valute. Iznos u eurima bit će istaknut većim fontom, a u kunama manjim ili u zagradi. Sve to kako bi se građani postupno priviknuli na novu valutu ali i kako bi lakše pratili eventualna poskupljenja. Dobro poznate novčanice i kovanice putem financijskih institucija prikuplja Hrvatska narodna banka. Taj će se novac uništiti. Novčanice se režu na sitne dijelove, miješaju s drugim papirom i kartonom i recikliraju. Kovanice će također na reciklažu. Njihovim taljenjem dobit će se metal iskoristiv na tržištu, istaknula je Ninković.