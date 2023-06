A taman smo ušli! Novi podaci pokazuju da je Eurozona i službeno u recesiji

Eurozona je pala u recesiju jer se njezino gospodarstvo smanjilo tijekom zime, pokazuju novi podaci.

BDP u cijelom europodručju smanjio se za 0,1 posto u prvom tromjesečju ove godine. To je uslijedilo nakon smanjenja BDP-a od 0,1% u četvrtom tromjesečju prošle godine, što znači da se eurozona smanjila dva tromjesečja zaredom – što je standardna definicija recesije.

U Irskoj je BDP pao za 4,6% u prvom tromjesečju ove godine – iako su ekonomisti sumnjali odražava li to stvarno učinak irskog gospodarstva.

Gospodarstvo Litve palo je za 2,1 posto, dok se nizozemsko smanjilo za 0,7 posto.

Njemačka, najveće europsko gospodarstvo, pala je za 0,3% i također je u recesiji.

Osim što je upala u recesiju, eurozona zaostaje za velikim naprednim gospodarstvima. Velika Britanija je, primjerice, izbjegla recesiju prošle zime rastom od 0,1% u listopadu i prosincu, te ponovno u siječnju i ožujku.

SAD je rastao brže – šireći se za oko 0,3% u prvom tromjesečju i 0,6% u četvrtom tromjesečju 2022.

Japansko gospodarstvo pristojno je krenulo u godinu, porasli za 0,7% u tromjesečju siječanj-ožujak, pokazali su novi revidirani podaci danas.

Dan O’Brien, glavni ekonomist Instituta za međunarodne i europske poslove, kaže da bi eurozona izbjegla današnju tehničku recesiju da je irski BDP isključen.

Irski BDP pao je za 4,6% između siječnja i kraja ožujka, potaknut smanjenjem industrijskog sektora kojim dominiraju multinacionalne kompanije. Irski bruto nacionalni proizvod (BNP) – mjera gospodarske aktivnosti koja isključuje profite multinacionalnih kompanija – smanjio se za 8,0% u tromjesečju.

Ali treća mjera pod nazivom “Modificirana domaća potražnja”, koja prati unutarnju domaću aktivnost, porasla je za 2,7% u tromjesečju.

More ‘technical recession’ news, as today’s data show GDP in the eurozone shrank for the 2nd quarter on the trot. In both quarters the decline was marginal, -0.1%. Effective stagnation over the October-March not bad given headwinds.

NB: without Ireland, EZ GDP was positive in Q1









— Dan O’Brien (@danobrien20) June 8, 2023