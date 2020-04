Zoran Vukman: Izdali ste Krista kao Juda Iskariot!

Ovo pišem u Getsemanskoj noći Katoličke crkve, i pitam katolike: jeste li svjesni da nas upravo 99 posto biskupa, teologa, laika po raznim portalima, medijima, u objavama, priopćenjima, u tekstovima i putem interneta svojim mudroslovinama praktički uvjeravaju kako nam sakramenti, a to znači živi Krist, više nisu primarni za duhovni život i spasenje, za snagu i rast u vjeri, da je ispred svega toga ,,odgovornost”, “poslušnost” biskupima. To što će netko od nas umrijeti ovako ili onako, a pokoji promil od samog virusa, odjednom je ispred spasenja duše. To što je katolicima uskraćena ispovjed, pričest, posljednja pomast, krštenje, vjenčanje, ionako je za većinu, čini se, samo jedan socioloski, običajni, folklorni trend. Kada prođe ova zaraza, što će nam i onda mise i sakramenti? Ljudima ste

