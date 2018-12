Zoran Meter: ZAŠTO SAD-E POVLAČE VOJSKU IZ SIRIJE I POLOVICU VOJNIKA IZ AFGANISTANA (1)

Sjedinjene Države povlače svoje kopnene snage iz Sirije (za 60 do 100 dana) nakon prošlotjedne objave predsjednika Donalda Trumpa o pobjedi nad ISIL-om u toj državi, u kojoj su SAD vojno angažirane od rujna 2014.g. I ne samo to: SAD povlače i gotovo polovicu od ukupno 14 tisuća svojih vojnika iz Afganistana (rok za sada nepoznat ali sigurno znatno duži od onog u Siriji). Odluka je to koja je šokirala ne samo američke saveznike u Europi i Bliskom istoku (koji o tome nisu baš ništa znali do trenutka objave), već i u Kongresu. O čemu se zapravo radi i koja je stvarna pozadina ovog Trumpovog poteza kojeg on nije mogao donijeti sam, na svoju ruku, i zbog kojih je ostavku dao i najmoćniji američki vojnik i strateg – ministar obrane i šef Pentagona James Mattis, pokušat ćemo odgovoriti u slijedećim analizama. Jer to je prevažna odluka – Trumpov krucijalni potez, dalekosežnih posljedica! On, osim svoje dramatike, ukazuje na krah dosadašnje američke sigurnosne strategije (čiji je tvorac bio upravo general Mattis) i potrebu njezine potpune rekonstrukcije, što Trumpova odluka i predstavlja. Ali krenimo redom….

Cijeli članak pročitajte na Geopolitika.news: Zoran Meter: ZAŠTO SAD-E POVLAČE VOJSKU IZ SIRIJE I POLOVICU VOJNIKA IZ AFGANISTANA (1)