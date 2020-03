Zoran Meter: Velika analiza: TKO STOJI IZA KORONAVIRUSA KAO BIOLOŠKOG ORUŽJA?

Ugledni i najstariji američki znanstveni časopis „Nature“ (u kojemu ne može pisati nitko tko nema autoritet vrhunskog i svojim radovima dokazanog znanstvenog stručnjaka) u svom broju od 12. studenog 2015. godine, u članku pod naslovom „Engineered bat virus stirs debate over risky research“, navodi kako su američki znanstvenici uspjeli na bazi koronovirusa iz kineskih šišmiša ( SHC014-CoV) napraviti svojevrsni neuhvatljivi virus, sposoban zaraziti ljude. Virus-mutant, nastao u američkim laboratorijima, ima visok stupanj zaraznosti i veliku sposobnost širenja, pričemu su američki stručnjaci upozoravali na teške posljedice zaraze takvim virusom. Službeni razlog stvaranja „American Chimere“ bio je izučavanje mogućnosti pojave novih virusa i opis razine njihove zaraznosti. Tehnički je to stvaranje izgledalo ovako: uzimali su virus SHC014-CoV iz pluća kineskih šišmiša i spajali ga s čovječjim virusom SARS što je rezultiralo da je ovaj prvi polučio svojstva drugoga i da može prodirati u organizam čovjeka i zaraziti ga. Već te iste 2015.g. niz uglednih virologa kritizirao je ovaj rad svojih američkih kolega, upozoravajući na njihovu neodgovornost jer svijet stavljaju pod ugrozu globalne epidemije umjetno stvorenog virusa. Jedno od najsimptomatičnijih upozorenja bilo je ono o pojavi snažne pneumonije (upale pluća). … O mogućim kataklizmama i globalnim epidemijama govorili su i pisali mnogi, od običnih katastrofičara do uglednih osoba i isto takvih institucija. Razrađivali su različite scenarije razvoja stanja i do čega oni mogu dovesti. Jedan od onih koji su to vrlo ozbiljno razmatrali je i svojevrsno izvješće (gotovo pa velika knjiga) iz 2010.g. američkog Rockefeller Center-a pod nazivom „Scenarios for the Future of Technology and International Development“ o mogućem scenariju budućnosti i o tome kako će se razvijati tehnologije i kako će se mijenjati društvo. Ukupno su bila opisana 4 ključna scenarija koja bi se po mišljenju rockefellerovih analitičara mogla dogoditi ili ne dogoditi, a koji mogu dramatično utjecati na promjenu našeg društva. Tako su, između ostaloga, razradili i scenarij prema kojemu će 2012.g. planet zahvatiti globalna pandemija koju je svijet iščekivao godinama. Radilo se (hipotetski, naravno) o smrtonosnom virusu, za razliku od virusa gripe iz 2009.g., kojemu se nisu uspjele suprostaviti niti najpripremljenije i najmoćnije zemlje svijeta zbog čega se zarazilo 20% čovječanstva i koji je u svega 7 mjeseci ubio 8 milijuna ljudi, među njima i zdrave i mlade osobe. Osim toga prouzročio je i smrtonosni udar na svjetsko gospodarstvo, navodi se dalje u spomenutom scenariju. Zaustavio se međunarodni promet što je uništilo turizam, uništeni su lanci isporuka proizvoda u međunarodnoj trgovini, a nekad bučne trgvine i uredi ostali su pusti. Zanimljivost u tome scenariju ogleda se u tome da je na neki način kritizirana američka reakcija na tu pandemiju koja se sastojala od izdavanja upozorenja vlade ljudima – tipa da ne putuju u ovu ili onu zemlju i sl. te da je podjela SAD-a na savezne države onemogućila jaču centralizaciju vlasti i sukladno tome adekvatnu i učinkovitiju reakciju na pandemiju. Dalje se u tom izvješću navodi i suprotan primjer tj. imenuje država koja je svojom organiziranošću postala

