Zoran Meter: Sukob SAD-Rusija: POČINJE NOVA „KUBANSKA KRIZA“

A o tome, hoće li SAD u takvim namjerama uspjeti (jer sve to ide prilično teško i među glavnim američkim partnerima u arapskim državama Bliskog istoka, ali i Azije), ovisit će i daljnji razvoj američko-ruskih odnosa. Ukoliko Washington shvati kako su nastojanja za povratak politici 60.-tih godina prošlog stoljeća nesvrsishodna i anakrona, i da se drugim zemljama neće dati ratovati za njegove interese protiv globalnih ili samo regionalnih sila, on će prije ili kasnije (propagandno i više nego znalački znati) krenuti u revidiranje odnosa s Moskvom, koja će to, naravno, jedva dočekati, jer sukob sa SAD-om ionako nije bio njezin izbor, već jedino gola nužda. Ali do tada – tj. do neke buduće (geo)političke trgovine sa SAD-om – Rusija se sigurno više od nikuda neće povlačiti. Sasvim suprotno, samo će tražiti nove načine za daljnje širenje svoga utjecaja, pri čemu će se, za razliku od gospodarski moćne Kine, služiti kombinacijom svoje rastuće vojne moći i plasmana svojih nepresušnih energetskih bogatstava. A to joj omogućuje – čega su danas svi u svijetu svejsni – jedino njezin snažni vojni nuklearni potencijal, zbog kojeg SAD može samo čekati na neke nove unutarnje potrese u toj zemlji, koji bi doveli do Washingtonu odane političke garniture u Kremlju. Ali za takva iščekivanja sve je manje vremena (k tome su i potpuno neizvjesna po pitanju krajnje očekivanog ishoda), jer potezi na globalnoj šahovskoj ploči ubrzano sustižu jedni druge, a vremena za reagiranja sve je manje.

Dakle, ukartko: porast nervoze, porast napetosti i porast opasnosti od izbijanja nekontroliranih incidenata, a onda i sukoba, onaj je scenarij koji je u nadolazećoj budućnosti najizgledniji ne samo u latinskoameričkoj regiji. Za nadati se jedino da će takav razvoj stanja istovremeno dovesti do „hlađenja usijanih glava“, a ne do sunovrata u globalnu kataklizmu….

