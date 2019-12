Zoran Meter: STVARA SE RUSKO-KINESKI SAVEZ! „SILA SIBIRA“ -ruska diversifikacija plina ili bijeg u Aziju? (Video)

Ovih se dana u Moskvi spominje kako se planiraju i dodatne isporuke ruskog plina Kini – zemlji u kojoj potreba za plinom kao energentom raste kao nigdje u svijetu. U njoj je još uvijek dominantna uloga ugljena (pokriva oko 60% kineskih ukupnih energetskih potreba, dok je plin svega na oko 5%), ali je Peking i zbog jeftinoće plina i zbog ekoloških razloga definitivno odlučio preokrenuti navedene pokazatelje u korist plina i pritom računa upravo na Rusiju. Prema najskromnijim predviđanjima, potrebe Kine za plinom će sa sadašnjih 300 milijardi m3 godišnje skočiti do 500 milijardi m3 do 2030. g. Zato nije slučaj kako je prošli tjedan u Moskvi rečeno kako se razmišlja o izgradnji plinovoda „Sila Sibira 2“ i to ne samo zbog Kine, već i zbog Gazpromove diverzifikacije opskrbe s obzirom da je europsko tržište izloženo snažnim američkim pritiscima i njihovim LNG-om i nikada se sa sigurnošću ne može predvidjeti čime će ti pritisci rezultirati tj. u kojem će smijeru Rusija morati prodavati plin. Taj bi novi plinovod imao kapacitet 30 milijardi m3 plina, a koristio bi nalazišta u Zapadnom Sibiru, odakle se sada opskrbljiuje i europsko tržište.

A da Rusi misle ozbiljno svjedoči i informacija od 5. prosinca, kada je ruski predsjednik Putin, u Sočiju, nakon sastanka s predsjednikom Mongolije naložio pripremu tehničke i ekonomske analize projekta izgradnje velikog plinovoda iz Rusije za Kinu preko mongolskoga teritorija. Poručeno je da analizu na stručnoj razini zajednički obave Rusija, Kina i Mongolija. Ona bi trebala biti gotova u sijedećih 6 mijeseci, nakon čega će završna ocijena biti dostavljena…

