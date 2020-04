Zoran Meter: Slom hegemonije. Što traži Kissinger, a što će učiniti Trump?

A istodobno s navedenim Trumpovim problemima, ostarjela ikona globalnog liberalizma, 96-ogodišnji nobelovac (za mir) i kontroverzni bivši američki „mekosilni“ diplomat s „krvavim rukama“ zbog nebrojenih žrtvava njegove politike diljem svijeta Henry Kissinger, u svom prošlotjednom članku u The Wall Street Journalu nudi svijetu novi „zagrljaj“ kroz zajednički otpor COVIDu-19 i pružanje ruku suradnje u novome svijetu, koji će, kako on kaže, nakon ove pandemije neminovno nastati. Samo, zanimljivo je kako se ta „ruka suradnje“, koju on predlaže, opet ne proteže i prema Kini i Rusiji te je jasno kako Kissinger, kao globalistička liberalna ikona, iznova svijetu nudi suradnju po načelu „Pax Americana“. Trumpu se Kissingerov neoliberalizam nikako ne sviđa i smatra ga anakronizmom koji je u praksi dokazao svoju neučinkovitost.

Poremećeno naftno tržište – Trumpov glavni problem

A Trump, osim korone, s njom povezane zdravstvene i gospodarske krize i iznenada „probuđenog“ ostarjelog nobelovskog lauerata, kojega u svijetu još malo tko od suverenističkih snaga uzima za ozbiljno, ima još jedan – vjerojatno i najveći problem: vrlo neugodnu naftnu krizu, nastalu zbog rusko-saudijskog „naftnog rata“ koji prijeti američkim naftašima (tradicionalno vezanim uz Republikansku stranku) i bankarskom sektoru koji ih godinama prati golemim kreditnim aranžmanima dobro znajući gdje se krije stvarni profit. A tom je profitu došao kraj. Tako se u članku američkog medija The National Interest, objavljenom 5. travnja, navodi kako je Rusija svojim potezima u pokrenutom ratu protiv američkih proizvođača nafte iz škriljevca dovela do bankrota jedne od najvećih američkih tvrtki koja se bavi tim načinom proizvodnje „crnog zlata“ (tzv. fracking tehnologijom) „Whiting Petroleum“. Radi se o prvoj tvrtci iz američkih

