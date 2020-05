Zoran Meter: SAD vs. Kina: KADA LUDOST POMRAČI UM

Upravo iz ovakvih razloga, kakvi su navedeni u ovom tekstu, u svojim izjavama uvijek upozoravam kako ne treba brzati sa zaključcima i optužbama upućenih s ove ili one strane prema ovoj ili onoj zemlji, poput onih da je baš ona kriva za pojavu sadašnje pandemije koronavirusa. Kada znamo koliko pomračenih umova sjedi u udobnim foteljama i koji se, navodno, primarno brinu za sigurnost vlastitih građana i naroda a obično svoju ulogu u tom smislu svojevoljno i nepozvano rado proširuju i na navodnu brigu za sigurnost čitavog slobodarskog svijeta i njegovu zaštitu od pomračenih režima i diktatora i td., treba ostati kritičan, sve preispitivati i ništa ne uzimati zdravo za gotovo pa makar to na prvi pogled izgledalo i logično. Imamo za to brojnih primjera, poput „neoborivih dokaza“ da je Irak posjedovao kemijsko oružje, zbog čega je onda uslijedila vojna invazija na tu zemlju koja je rezultirala stotinama tisuća (neki tvrde i milijun) civilnih žrtava, da bi se nekoliko godina kasnije hladno utvrdilo kako je to bila „greška“ i da Sadam Husein nije posjedovao kemijsko oružje. A to što je on obješen, a Irak kao država potpuno uništen, očito nije važno niti će za to itko ikada odgovarati (protiv bivšeg britanskog premijera Tonya Blaira, koji je lažno tvrdio kako britanske obavještajne službe posjeduju čvrste dokaze o Sadamovom posjedovanju kemijskog oružja, zbog toga je pokrenut sudski proces koji je u međuvremenu, kako to obično biva s političkim izvršiteljima velikih zadaća zakulisnih centara moći poznatih i kao „duboka država“, iščezao iz vidokruga javnosti, dok je Blair i dalje slobodan čovjek koji putuje svijetom i kao privatna osoba političarima i biznisu pruža svoje savjetodavne usluge). I zato je tu važno naglasiti i podsjetiti na toliko bitan postulat: od propusta osude stvarnog zločinca gora je jedino osuda nevinoga – bilo pojedinca, bilo naroda ili države.

Jasno je kako ovdje prije svega aludiram na sadašnja američko-kineska prepucavanja s

Source

…

Cijeli članak pročitajte na Geopolitika.news: Zoran Meter: SAD vs. Kina: KADA LUDOST POMRAČI UM