Zoran Meter: Izrael i S. Arabija žele uništiti Iran ali i da umjesto njih to učine SAD

Pa iako američka administracija odbija javno govoriti kako joj je cilj smjena vlasti u Iranu, analitičari i suradnici Trumpove administracije otvoreno izjavljuju, kako zahvaljujući novim sankcijama, zbog kojih bi se iranska ekonomija trebala još više destabilizirati, može biti svrgnut „režim u Teheranu“. Dakle, Bijela kuća je po ovom pitanju ipak opreznija nego li je to bila kada je u siječnju pokrenula operaciju Venezuela, gdje je odmah jasno i glasno kazala kako je njezin cilj svrgavanje predsjednika, odnosno „diktatora“ Nicolasa Madura, a umjesto njega za v.d. predsjednika te zemlje imenovala sebi odanog oporbenog vođu Juana Guaida.

„Današnja administracija režim u Iranu promatra točno onako kako je Reganova administracija sagledavala SSSR 1980.-ih godina“, izjavio je izvršni direktor washingtonskog analitičkog centra Foundation for Defense of Democracies (FDD) Mark Dubowitz, inače poznat po svojim protuiranskim stavovima. „Ali smjena režima nije službena politika vlade SAD-a, iako to, kako se nama čini, također želi i iranski narod“, kazao je Dubowizt. S njegovom prvom tezom složio bih se u potpunosti, dok u drugu uopće nisam siguran, iako je nedvojbeno kako i u Iranu, kao, uostalom i diljem drugih država regije i svijeta, postoji i dio javnosti i oporbe, nezadovoljnih postojećim gospodarskim i socijalnim stanjem, a isto tako i društvenim uređenjem utemeljenim na teokratskim načelima vladavine i Iranu svojstvenog oblika demokracije, koja je, neovisno o tome, puno bliža demokratskim standardima na koje smo mi navikli kao na jedino ispravne, nego li je to u najvećem broju bliskoistočnih država i despotija, pa i onih koje su najveće saveznice SAD-a, poput Saudijske Arabije.

Dubowitz je potvrdio svoj prošlotjedni sastanak (zajedno s njegovim timom) u američkoj administraciji, na kojem su se razmatrale rastuće napetosti između SAD-a i Irana.

Sadašnja protuiranska vanjska politika Washingtona nije posljedica nikakvog novog hira iranske politike, već…

