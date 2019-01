Zoran Meter: GDJE SU U SVIJETU MOGUĆI ORUŽANI SUKOBI U 2019. GODINI?

Nakon 1945. g. svijet je izbjegao novi globalni rat iako su vojne velesile SAD i SSSR nekoliko puta bile na samom rubu međusobnog oružanog sukoba, u ta opasna vremena – poznatija pod nazivom „hladni rat“. Međutim, nakon dva desetljeća zatišja poslije pada berlinskog zida, uzrokovanog posvemašnjim kaotičnim stanjem na postsovjetskim prostorima, prije svega u Ruskoj Federaciji kao formalnoj sljednici SSSR-a, i potpune degradacije njezine bilo kakve suvisle i samostalne vanjske politike, temeljene na vlastitim nacionalnim interesima, zbog čega su SAD postale globalni politički, vojni i gospodarski hegemon i lider, opće geopolitičko stanje iznova se ubrzano mijenja i usložnjava, a već zaboravljena prijetnja globalnim ili trećim svjetskim ratom iznova postaje realnost i prava noćna mora onih koji još uvijek pamte psihozu hladnoratovskih odnosa između Istoka i Zapada, poglavito na europskom prostoru, kao njihovoj „prirodnoj“ – geopolitičkoj razdjelnici. Naročito je to vidljivo nakon 2014. g. i izbijanja ukrajinske krize, radikalizacije stanja na Bliskom istoku (prije svega u Siriji), jačanja islamističkog terorizma i nakontrolirane migracijske krize na europskim prostorima, uzrokovane pravom seobom naroda iz azijskog i sjeverno-afričkog geografskog, geoekonomskog i geosocijalnog bazena (taj je proces pokrenut itekako kontrolirano, a u određenoj je mjeri to još i uvijek, iako se sve više i samopokreće prirodnim zakonom inercije i neprirodnim zakonom (čitaj: posljedicom) višestoljetnog europskog kolonijalizma tih prostora).

Današnje stanje u svijetu karakteriziraju nastojanja dviju „starih“ i „novih“ velesila, prije svega Rusije i Kine, a onda i Indije, da se iznova ili samo po prvi put pozicioniraju na globalnoj geopolitičkoj pozornici kao prepoznatljivi i samostalni čimbenici i igrači s jasno definiranim vlastitim nacionalnim interesima, čime neposredno dolaze u sukob s dosadašnjim, posvemašnjim političkim i financijskim monopolom kolektivnog Zapada, prije svega SAD-a. A upravo se Washington sada (u onoj mjeri do koje će to biti maksimalno moguće) nastoji suprostaviti opisanim tendencijama i očuvati dosadašnji međunarodni poredak, kojeg je iznova, nakon onog posljeratnog (2. svjetski rat), po svojoj mjeri samostalno kreirao nakon pada komunizma tj. urušavanja Istočnog bloka. Takva američka političko-diplomatska suprostavljanja svojim suparnicima, vidljiva i kroz sve otvoreniju politiku jednostranog uvođenja sankcija, pokretanja trgovinskih ratova i, općenito, ne uvažavanja uvriježenih normi međunarodnog prava ukoliko mu nisu u interesu, i nezainteresiranost za stvaranje neke nove ravnoteže odnosa, snaga i interesa između najjačih zemalja svijeta nužno dovodi do povećane…

