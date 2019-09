Zoran Meter: DIŽE LI TRUMP RUKE OD UKRAJINE?

O problemima s definiranjem politike nove vlasti oko pokušaja reintegracije Donbassa, svjedoči i izjava čelnika stranke „Sluga naroda“ Dmitrija Razumkova, koji kaže, kako recepta za završetak sukoba u Donbassu nova ukrajinska vlada nema. Nastoji se, međutim, proširiti format tzv. normandijske četvorke, u kojoj Kijev želi vidjeti i SAD i Veliku Britaniju. Upravo je o tome predsjednik Zelenskij prije dva tjedna razgovarao i s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. U tome su smislu zanimljivi i signali samoga Zelinskog, koji u ukrajinski dio kontaktne grupe vraća bivšeg predsjednika Leonida Kučmu, pristalicu traženja kompromisa s pobunjenim Donbassom i Rusijom, dok je istovremeno iz nje odstranio otvorenog „jastreba“ Romana Bezsmertnyija. Ali s druge strane retorika mnogih članova predsjedničkog tima ne razlikuje se od proturuske retorike Petra Porošenka, što čitav pokušaj pronalaska metodologije riješenja sukoba na istoku Ukrajine samo usložnjava. No i pored toga ne može se negirati kako je dolaskom Zelenskog na čelo zemlje došlo i do osjetnog smanjenja napetosti, kako na relaciji Kijev-Donbass tako i na relaciji Ukrajina-Rusija. O tome, uostalom, svjedoče i nedavne izjave ruskog predsjednika Vladimira Putina na sastanku s francuskim čelnikom Emmanuelom Macronom, koji tvrdi to isto.

A je li sve to dio jedne šire Trumpove strategije, ne samo po pitanju Ukrajine (osobno mislim da je) i koliko je ona (ako uopće je) sinkronizirana s ruskim čelnikom Vladimirom Putinom u kontekstu smanjenja napetosti na relaciji Washington-Moskva tek će se vidjeti. Ali već je iz ovih poteza jasno kako se određene stvari po tom pitanju žele promijeniti. Koliko će to biti ostvarivo u praksi posve je drugo pitanje. Jer ne zaboravimo: gotovo sve, a posve sigurno sve ključne proturuske sankcije, uvedene sa strane Zapada, posredno ili neposredno vezane su upravo uz Ukrajinu. Ta je zemlja bila i jedna od ključnih tema u vrijeme prošlotjednog radnog sastanka Putin-Macron na francuskoj Azurnoj obali, a uslijedili su i „čudni“ događaji na summitu G7 vezano uz pitanja povratka Rusije u taj „elitni“…

