Zoran Meter: Bugarsko „posipanje pepelom“: SVI MOGU DO RUSKOG PLINA OSIM BUGARSKE

Podsjećam, također, kako je bugarski plinski operater Bulgartransgaz nedavno donio odluku o gradnji plinovoda od granice s Turskom, kroz teritorij Bugarske, do granice sa Srbijom, u dužini nešto većoj od 470 kilometara. Iz Srbije bi se gradio plinovod do granice s Mađarskom koja je, također, aktivna sastavnica ovog projekta. Radi se o spoju s rusko-turskim plinovodom „Turski tok“ čija je druga cijev namjenjena za zemlje Europske unije ukoliko Bruxelles za to bude zainteresiran. Treba odmah nadodati i drugi moment, koji se najviše odnosi na Mađarsku. Jer bez sudjelovanja Mađarske ovaj projekt nema prevelikog smisla budući da Bugarska ionako već sada ima dovoljno plina. Osim toga iz Mađarske se ruski plin namjerava dovesti i do granice s Austrijom i tamošnji najveći europski plinski hub. I baš zato se posljednjih tjedana intenziviraju diplomatski pritisci SAD-a na Budimpeštu (o tome smo i pisali u nedavnoj analizi posjeta američkog državnog tajnika Mikea Pompea Mađarskoj), da se ona aktivno uključi u projekt LNG terminala na otoku Krku i kao kupac plina i investitor u spoj plinovoda iz Hrvatske s onim u Mađarskoj kojim bi se taj plinovod i dostavljao. Budimpešta je po prirodi politički pragmatična ali uvijek i spremna štititi svoje nacionalne interese. Zato procjenjujem kako ona neće odbiti američke želje ali isto tako neće odustati niti od novog smjera dobave ruskog plina kroz drugu cijev plinovoda „Turski tok“ i dalje plinovodom kroz Bugarsku i Srbiju do njezine granice. A nakon što dobije obje mogućnosti za korištenje, ionako će kupovati plin koji bude imao povoljniju cijenu jer je u tome nitko ne može spriječiti.

A Rusija je, nakon što se „opekla“ s plinovodom „Južni tok“, promijenila pravila igre i sve obveze oko izgradnje budućih plinovoda u inozemstvu prebacila na…

