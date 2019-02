Zoran Meter: AMERIČKO-RUSKA ENERGETSKA BITKA S PLINOVODA SE PREBACUJE I NA LNG PLIN

Podsjećam kako je u veljači grupa američkih senatora podnijela prijedlog zakona o uvođenju novih sankcija protiv Rusije, između ostalog i prema njezinim LNG projektima. Njihov je primarni cilj, nedvojbeno, udar na konkurenciju, jer SAD posljednjih godina snažno jačaju svoj izvoz ukapljenog plina, a upravo je azijsko tržište po svih najprivlačnije jer se na njemu postižu najveće cijene. Ruski ministar financija Anton Siluanov s tim je u svezi izjavio kako će projekt „Artic LNG 2“, koji bi zbog možebitnih novih sankcija mogao pretrpjeti financijske štete, dobiti direktnu pomoć od strane ruske države tj. izvjesnog državnog fonda, i da će se on nastaviti razvijati planiranom dinamikom do konačne realizacije. Radi se o jednom od najperspektivijih LNG projekata u svijetu, a analitičari procjenjuju kako će nakon njegovog puštanja u rad udio Rusije u svjetskoj trgovini ukapljenim plinom narasti na 11%, čime bi ta zemlja ušla među četiri najveća svjetska izvoznika LNG plina (Katar, Australija, SAD, Rusija). I ne treba sumnjati da će to biti upravo tako. Za ruski LNG plin već su zainteresirani, osim Kine i Južne Koreje koje ga već dobivaju, i velika Indija ali i Japan, a za vjerovati je kako će, prije ili kasnije, on redovito početi stizati i na europsko tlo. Na kraju će se sve, kako i treba, ipak svesti na pitanje cijene i sigurnosti dobave, a s obzirom na sve veći broj igrača na tržištu, najveću korist od svega trebali bi imati krajnji potrošači….

