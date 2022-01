Zbog rasta cijena struje, u V. Britaniji do proljeća 6 milijuna kućanstava možda neće moći plaćati račune

Do proljeća u Velikoj Britaniji, u nedostatku vladinih mjera za ublažavanje znatno viših računa za struju, broj kućanstava koja ne mogu plaćati struju mogao bi porasti na rekordnu razinu. To je u subotu, 1. siječnja, objavio britanski The Guardian pozivajući se na National Energy Action, dobrotvornu organizaciju za smanjenje siromaštva unutar britanskog stanovništva.

Prema njezinim navodima, energetsko siromaštvo pogodilo je oko 4 milijuna kućanstava i prije skoka cijena na svjetskom energetskom tržištu, što je prouzročeno povećanjem tarifa električne energije u listopadu. Naglašava se kako će sljedeći rast cijena dovesti do toga da do proljeća ove godine još 2 milijuna kućanstava neće moći plaćati račune. Tada će njihov ukupan broj doseći 6 milijuna.

Kako je navedeno u istoj organizaciji, gornja granica cijena energije koju određuje vlada mogla bi dovesti do povećanja prosječnog računa za struju na gotovo 2 tisuće funti godišnje.

Adam Scorer, izvršni direktor National Energy Action-a, izjavio je kako će broj kućanstava u siromaštvu u travnju “skočiti

