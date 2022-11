Z. Meter: Uzavrela regija: S. Koreja optužuje SAD za planiranje nuklearnog rata

Sigurnosno stanje u regiji pogoršava se proporcionalno rastu napetosti između SAD-a i Zapada s jedne, i Rusije i Kine s druge strane. Ove opasne vojne „igre“, u koje se uključuje sve više zemalja (Japan, Australija, a vjerojatno će im se prije ili kasnije priključiti i pojedine članice NATO-a iz Europe koje su sada ipak primorano fokusirane na Ukrajinu i Rusiju) – imaju sve nužne preduvjete za eskalaciju, poglavito kad im se pridoda i Tajvan

Sigurnosna nestabilnost nije nikakva posebna novost kada je u pitanju Korejski poluotok. To je činjenica koja traje još od korejskog građanskog rata (1950.-1953.), preko opasnog razdoblja Hladnog rata, sve do današnjih dana – s većim ili manjim bljeskovima ili amplitudama pojedinih stabilizacijskih elemenata koji uključuju određene pregovorne procese po pitanju razoružanja i sl., kako između dviju Koreja tako i Pjongjanga i ostalih sila, prije svega Washingtona (kako je to bilo u vrijeme Trumpove administracije kada su održana dva summita između Donalda Trumpa i Kim Jong-una u Singapuru i Vijetnamu).

