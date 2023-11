Z. Meter: TJEDNA ANALIZA! Biden i Xi: mršavo, bez izjava o Rusiji i Izraelu; „posmrtno zvono za Ukrajinu“; Australija se vraća Kini

Opojna droga fentanil bio je važnija tema za razgovor od jedne Rusije i Izraela, o kojima nije bilo ni jedne jedine riječi u njihovim odvojenim priopćenjima! Ništa čudno, jer unaprijed se znalo kako su stavovi SAD-a i Kine oko njih dijametralno suprotni. Zašto onda džabe trošiti energiju

Najvažniji događaj globalnog geopolitičkog karaktera prošloga tjedna, i onaj kojeg su svi u svijetu dugo iščekivali, nedvojbeno je bio sastanak između američkog predsjednika Joe Bidena i kineskog čelnika Xi Jinpinga na marginama summita Organizacije za azijsko-pacifičku gospodarsku suradnju – APEC, koji se od 14. do 17. studenog održavao u San Franciscu. Iščekivan, sigurno ne puno manje od onoga proljetnog – između Xi Jinpinga i Vladimira Putina u Moskvi.





Jasno je i zašto: odnosi između dviju supersila pali su na najnižu razinu posljednjih desetljeća, još od čuvenih studentskih prosvjeda na pekinškom Trgu Tiananmen u proljeće 1989., ili pak američkog, navodno slučajnog raketnog napada na kinesko veleposlanstvo u Beogradu tijekom višemjesečnih zračnih napada na Srbiju deset godina kasnije i kada je poginulo nekoliko kineskih diplomatskih službenika, a samo je puka sreća od smrti spasila i samoga veleposlanika kojemu je doslovno pokraj glave proletjela raketa koja nije eksplodirala.

Rezultati neveliki, ali proces je pokrenut

Bio bih slobodan ocijeniti kako je navedeni sastanak, održan na do tada tajnoj lokaciji, u kompleksu povijesnog muzeja smještenog 40 kilometara južno od San Francisca i u ozračju fizičkih sukoba između pripadnika dviju frakcija američke kineske zajednice (one koja podupire politiku kineskog vođe i one koja joj se protivi) – završio rezultatima nižim od očekivanih.

Ali ipak, možda je najvažnije da je

