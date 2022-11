Z. Meter: Slijedi li „ciprizacija“ Ukrajine? Ako da, bio bi to ruski vojni i politički poraz

„Ciprizacija“, ili još gore – „koreanizacija“ Ukrajine značila bi da će Kijev i nakon toga moći govoriti o povratku svih okupiranih teritorija jednoga dana, dok će Moskva moći zadržati stvarnu vlast nad regijama Ukrajine koje sada kontrolira i govoriti da je to Rusija.

Međutim, ako dođe do ovog scenarija, smatrat ću ga potpunim porazom Moskve, jer će ona tada morati definitivno odustati (i to svima objasniti) od svojih prvobitnih ciljeva nakon pokretanja „specijalne vojne operacije“. Štoviše, to bi značilo i konačni udarac na ionako potpuno urušen ugled ruske vojske i njenog zapovjedništva, njenih mogućnosti ali i odlučnosti da planove provedu u djelo. Drugim riječima, smatram kako će tim hipotetskim scenarijem (drugih mogućnosti za dogovor osim njega jednostavno ne vidim) svi ovi teritorijalni dobici po Rusiju biti minorna dobit u odnosu na ukupnu cijenu teških posljedica koje je Rusija pretrpjela na međunarodnom planu – prije svega u odnosima sa Zapadom koji još uvijek nadzire sve ključne međunarodne institucije. Stoga smatram nastavak dugog i iscrpljujućeg rata i po Rusiju i po Zapad ipak realnijim scenarijem.

Američki izbori





Na američkim izborima Joe Biden nedvojbeno je uspio izbjeći potop „u golemom crvenom valu“ (crvena boja je boja Republikanske stranke – GOP) koji su najavljivali mnogi i u SAD-u i šire sukladno istraživanjima mišljenja tamošnjih birača. Međutim i gubitak „samo“ Zastupničkog doma Kongresa

