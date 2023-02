Z. Meter: Rusija podcijenila Ukrajinu, Zapad podcijenio Rusiju

Dva su ključna elementa u ukrajinskom ratu o kojima se nerado govori i u analitičkim krugovima:

Sjedinjenim Državama nisu bitne konačne ukrajinske granice koje će se pregovorima formirati, već joj je najvažnije da ne dođe do njene „demilitarizacije“ i „denacifikacije“– da Ukrajina u onom obliku, o kojem se to dogovori, nastavi postojati unutar interesne sfere Zapada. Pri tom je najvažnije za promjenu granica pridobiti službeni Kijev. Naime početni, strahom nakon ruske invazije izazvani pregovarački pragmatizam i spremnost na ustupke Volodimira Zelenskog, u međuvremenu je zamijenio njegov moralno opravdani maksimalizam, koji, međutim, u sebi nosi i velike rizike u slučaju po Ukrajinu negativnog scenarija na bojnom polju kojeg više ne isključuju ni zapadni analitičari;

Rusija pak ultimativno zahtjeva dobivanje zapadnih „armiranobetonskih“ strateških sigurnosnih jamstava za sebe i kategorički neće dozvoliti da se na pregovarački stol stavi pitanje o ukrajinskim teritorijima anektiranim u sastav RF u listopadu prošle godine (o Krimu da se i ne govori). Upravo je to prošloga tjedna kazao zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov zadužen za sektor odnosa sa SAD-om. Rjabkov je izjavio kako Rusija od Zapada, nakon dobivanja sigurnosnih jamstava, više „ne treba ništa osim da ju ostavi na miru“. Drugim riječima Moskvi je neprihvatljivo „zamrzavanje“ stanja na terenu bez čvrstog sporazuma, jer bi, kako smatra, nakon ekonomskog i vojnog oporavka Zapad opet vrlo lako mogao „odmrznuti“ sukob. Osim toga zamrzavanje sukoba Rusiji ne bi omogućilo potpuno fokusiranje na Istok već bi je primoralo na stalno

