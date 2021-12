Z. Meter: Razgovarali zapovjednici vojski SAD-a i Rusije; počinju službeni američko-ruski pregovori

Još važnijim događajem od današnjih Putinovih riječi prosuđujem sinoć objavljenu vijest na ruskoj televiziji. Radi se o jučer održanom telefonskom razgovoru između američkog zapovjednika Združenog stožera američke vojske generala Marka Milleya i ruskog zapovjednika Glavnog stožera oružanih snaga RF Valerija Gerasimova. Jasno je što je bilo na „meniju“ tog razgovora: isključivo tema oko Washingtonu odaslanog ruskog prijedloga za dobivanje pravno-važećih sigurnosnih jamstava. Nikakvi detalji tog razgovora nisu objavljeni ali i sama činjenica njihovog održavanja, kao i ona – ne manje bitna koja je istom prigodom na vijestima također objavljena – da bi se američki i ruski predsjednici Biden i Putin ponovo mogli virtualno sastati čak i do kraja ove godine – ukazuje na dinamiku razvoja pokrenutog procesa kojeg je sada teško zaustaviti.

Zašto je plasirana vijest o ruskom napadu na Ukrajinu u nadolazeći petak

Svemu tome prethodilo je i još nešto važno. Jučer su brojni američki i europski mediji aktivno plasirali vijesti o tome kako se Rusija priprema u petak, tj. sutra, 24. prosinca, vojno napasti Ukrajinu. Iz kojeg je razloga to činjeno tj. na temelju čega su zaključili da se radi baš o sutrašnjem danu nije jasno. Naravno da se to neće dogoditi, a kada bi se i dogodilo, točan datum sigurno ne bi bio poznat jer bi to značilo eliminiranje faktora iznenađenja – često ključnog za barem prvu fazu bilo koje vojne operacije.

Sada možemo samo nagađati zašto se s tako ozbiljnom informacijom intenzivno krenulo u medije. Jedan od mogućih razloga je da se na taj način Bidenu osigurao alibi u smislu evo Putin ipak nije napao Ukrajinu kako smo svi očekivali – dakle, s njim se može razgovarati i to ću upravo učiniti. Drugi mogući razlog je da Biden, sada

