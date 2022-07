Z. Meter: „Putine, ne zafrkavaj se s nama!“, zaprijetio je njemački vojni zapovjednik uoči obljetnice Hitlerovog napada na SSSR

Autor: Admin

Kada je 1961. g. na sastanku J. Kennedyja i N. Hruščova prvi rekao kako će sovjetska izgradnja zida oko zapadnog Berlina značiti Treći svjetski rat, Hruščov je odgovorio – pa neka, to je naša odluka koju ćemo provesti. Kennedy je, kasnije, u zrakoplovu, svojim savjetnicima navodno kazao – pa neću zbog tog komadića teritorija počinjati Treći svjetski rat. Na kraju su dvije supersile došle do win-win rješenja: zid je izgrađen, a Amerikancima je osiguran zračni most do zapadnog Berlina, a kasnije su im sovjeti omogućili i trajnu kopnenu prometnu vezu kroz teritorij Istočne Njemačke (DDR-a).

Ovo spominjem iz jednog važnog razloga: na vrhuncima kriza u hladnom ratu Moskva i Washington uvijek su na kraju uspijevali pronaći rješenja jer se uvažavao argument sile (ne njezine uporabe, već činjenice o njezinom postojanju neovisno o spremnosti na uporabu iste) kojima su dvije strane raspolagale, kao i njihovi nacionalni interesi, dok se ideologija u takvim trenucima redovito ostavljala po strani.

U sadašnjoj krizi američko (zapadno)-ruskih odnosa to, međutim, nije tako: ideologija – tzv. neoliberalne vrijednosti i demokracija na Zapadu se stavljaju (barem za sada) iznad argumenata snage i nacionalnih interesa.





Visokorizična odluka Litve

Jedan od najsvježijih primjera toga je i prošlotjedna visokorizična odluka Litve da zatvori kopneni (željeznički) tranzit između Rusije i njene baltičke enklave Kalinjingrad preko svog teritorija (nakon što je već ranije, u sklopu EU sankcija zatvorila i zračni promet do te enklave), a da o tome prethodno nije niti izvijestila Moskvu. Reakcija potonje bila je munjevita: odmah je pozvana otpravnica poslova litvanskog veleposlanstva u Moskvi

…

Cijeli članak pročitajte na Geopolitika.news: Z. Meter: „Putine, ne zafrkavaj se s nama!“, zaprijetio je njemački vojni zapovjednik uoči obljetnice Hitlerovog napada na SSSR