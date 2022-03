Z. Meter: Najveća greška Zapada bila je uvjerenost da Putin blefira

Što smo na kraju dobili:

Ukrajinu, koja je umjesto vojne neutralnosti (koju je prije tri tjedna otvoreno kao mogućnost spomenuo i sam predsjednik Zelenski koji je čak kazao i kako je, prije uvrštavanja u ustav zemlje težnje za njeno članstvo u NATO, trebalo prethodno provesti referendum!) postala ratni poligon s otvorenom ruskom prijetnjom prestanka postojanja kao države u dosadašnjem obliku;

razjarenu Rusiju, koja nema što izgubiti i to svima otvoreno daje do znanja;

i konačno – Europu, natopljenu patetikom i radošću zbog naglo iskazanog jedinstva, koju očekuju ništa manje teška vremena nego Rusiju u smislu ekonomskih posljedica (a da o onim sigurnosnim i ne govorimo).

Koliko je EU u bizarnoj situaciji po pitanju sankcija možda najbolje svjedoči činjenica da je ona odlučila zabraniti izvoz svojih civilnih zrakoplova Rusiji, dok SAD (za sada) to nisu željele učiniti. Tako se može dogoditi da Rusi umjesto Airbus-a počnu kupovati američke Boeing-e. Amerikanci su uvijek znali od rata profitirati, a tako će biti i sada.

SAD su, uz Rusiju, „gospodari rata“ ne samo tlu Europe. Geopolitički deformirane europske elite to ne mogu shvatiti i računaju da će na ovaj način, kako se sada ponašaju – više profitirati. Tu računicu ja još ne mogu shvatiti, ali ono što mogu je vidjeti divljanje inflacije, let cijena energenata, struje i svega ostalog u nebo, kao i novi veliki sloj sirotinje. Bogati će uvijek moći platiti cijenu plina za svoj dom, kolika god bila, ali obični ljudi to sigurno neće.

