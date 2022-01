Z. Meter: Moskva: došlo je vrijeme da se NATO vrati na granice iz 1997.

“Čak i laik razumije da traženje ustupaka od Rusije u situaciji u kojoj NATO pokušava, kako kažu, “pogurati” našu zemlju i prebaciti je, ako ne u ulogu podređene, onda u svakom slučaju u sporednu ulogu u europskoj i međunarodnoj politici to više neće moći učiniti uz izravnu štetu po našu sigurnost. Sve je to prošlost. I ranije to nije išlo baš najbolje, ali sada se tome jednostavno stalo na kraj”, rekao je zamjenik ruskog ministra diplomacije. Kazao je kako je, „prema diplomatskim riječima“ NATO-u “vrijeme za skupljanje novca” i povratak na granice koje su postojale u vrijeme 1997. godine.

Podsjetimo, Rusija i Sjevernoatlantski savez potpisali su 1997. godine Osnivački akt u čijoj preambuli stoji da se obje strane “više ne smatraju protivnicima”. Također ruska strana često naglašava i podsjeća na usmeni dogovor zapadnih čelnika i posljednjeg sovjetskog predsjednika Mihaila Gorbačova kako se NATO neće širiti na istok tj. na zemlje bivšeg Varšavskog ugovora. Ali kako ništa nije stavljeno na papir jasno je i kako za tako nešto nema pravnih ograničenja. Zato su ubrzo i uslijedili novi krugovi širenja NATO saveza na istok, redom: 1999., 2004., 2009., 2017. i 2020. godine. Međutim, Moskva je sada odlučila reći „dosta“. Koliko je u tome ozbiljna doznat ćemo vrlo brzo.

Što nakon ovoga svega reći? Može se uočiti tendencija kako proteklih dana američka i ruska diplomacija medijski intenzivnije plasiraju svoj pesimizam kada je u pitanju mogućnost postizanja dogovora, uz zaoštravanje retorike i međusobnih optužbi – što pridonosi javnom mišljenju kako je neuspjeh sastanka zapravo i zajamčen. Međutim, jačanje napetosti i ponavljanje tvrdih stavova prije svega treba shvatiti kao dio pred-pregovaračke taktike, odnosno pokazivanja obiju strana jedne drugoj da i dalje čvrsto stoje na svojim pozicijama i da su radije spremne i na propast pregovora nego od njih odustati.

Naravno da to nije tako i da će se razgovarati ozbiljno i s međusobnim uvažavanjem i slušanjem argumenata druge strane, o čemu svjedoče i

