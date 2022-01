Ukidanje daytonske i stvaranje federalne republike BIH: Može li hrvatsko-bošnjački savez preporoditi BIH

Bosna i Hercegovina već je tri desetljeća međunarodno krizno žarište i jedno od političkih najtrusnijih područja na ionako nestabilnom (Zapadnom) Balkanu. Poslije krvavog rata, od 1996. do danas uslijedio je novi rat tri etničke zajednice ali ovaj puta, srećom – samo politički. Neki analitičari to stanje nazivaju hladnim ratom. Naime, sve tri strane Daytonski mirovni sporazum doživjele su kao privremeno rješenje koje će rezultirati drukčijim ishodom od formalno potpisanog. To nije iznenađujuće budući da su sami Amerikanci, kao glavni kreatori političkog uređenja BIH u studenom 1995.,svim stranama tumačili daytonsku BIH onako kako su one to željele čuti. Srbima je obećana čvrsta autonomija Republike Srpske unutar BIH i možda čak odcjepljenje u budućnosti, Bošnjacima BIH koja će s vremenom postati centralizirana i unitarna, a Hrvatima potpuna ravnopravnost s Bošnjacima u FBIH i specijalne veze s Republikom Hrvatskom.

Kako je vrijeme prolazilo stranci su preko Ureda visokog predstavnika uistinu mijenjali daytonsku BIH (koja je međunarodni protektorat)većinom prema željama bošnjačkih političara ali ne i na korist naroda. Međutim, usprkos ubrizgavanju milijardi dolara u sektor(ne)vladinih organizacija i određenim strukturalnim promjenama, BIH nije postala ništa stabilnija na početku 2020-ih nego što je bila krajem 1990-ih. Štoviše, može se reći kako se stanje promijenilo nagore. U prvim poslijeratnim godinama u državi je vladao umjereni optimizam i građani su gledali u budućnost bez sukoba da bi se s vremenom upalo u stanje apatije i besperspektivnosti i to u velikoj mjeri zahvaljujući upravo intervencijama protektora. Da stanje bude gore, na početku 2020-ih pozivi na

