U Europi, cijena plina prešla 1900 dolara

Autor: Admin

Cijene plina na europskim burzama preskočile su 1900 dolara za tisuću kubnih metara, proizlazi iz podataka s energetske burze ICE u Londonu. Terminski ugovori za kolovoz jutros su se kretali oko 1865 dolara, što je bilo 3,4 posto više od jučerašnje razine.

Međutim, već do sredine dana cijene su porasle na 1930 dolara, što je povećanje od čak 7 posto.

To je još uvijek znatno manje od najveće cijene u ožujku, kada je u jednom trenutku ona iznosila i 3892 dolara.





Međutim, ono što zabrinjava je to da tijekom ljeta nije došlo do očekivanog tradicionalnog pada cijena „plavog energenta“ u Europi, što dovodi do ozbiljne zabrinutosti brojnih zemalja čija su skladišta plina poluprazna, a sezona grijanja se sve

…

