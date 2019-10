TOP VIJEST I KOMENTAR ZORANA METERA: Sirijska vojska ušla u grad Manbij na sjeveru Sirije

Nešto prije ove informacije o ulasku sirijske vojske u Manbij stigla je i vijest o ulasku Assadovih snaga i u još jedan grad na-istoku Sirije, u regiji Rakka, koji je do sada bio u rukama kurdskih snaga – Ain Issa. Podsjećamo, sirijska vojska je danas prijepodne ušla i u grad Tell Tamr u krajnjoj sjevero-istočnoj regiji Hasakah, nastanjenoj kurdskim stanovništvom. Na taj način sirijska vojska, sukladno sporazumu s Kurdima, nakon povlačenja Amerikanaca i poraza kurdskih snaga od turske vojske u pograničnoj zoni s Turskom, počinje postupno preuzimati nadzor od Manbija, zapadno od Eufrata (regija Aleppo), do Deriqa, regija Hasakah 400 kilometara istočnije. Sirijski predsjednik Bashar el-Assad ušao je u ovu veliku igru i zapravo pobjeđuje „bez ispaljenoga metka“.

Dakle, zaključio bih slijedeće: usprkos velikoj napetosti i oštroj retorici između Ankare i međunarodne zajednice stanje na terenu još je uvijek relativno pod kontrolom, barem što se tiče ne izbijanja otvorenog rata između sirijske i turske vojske. Takav bi rat (kojeg sirijska vojska ne može dobiti zbog velikog nesrazmjera snaga u odnosu na tursku vojsku) zapravo značio i kraj tursko-rusko-iranske suradnje po pitanju Sirije do čega neće doći. Ali u ovakvom razvoju stanja, koje traje od kada je prije 6 dana počela turska vojna operacija „Izvor mira“ na sjevero-istoku Sirije, nedvojbeno je i razvidno ipak samo jedno – na samom terenu za sada profitiraju jedino turska vojska (koja postupno ostvaruje zadani cilj ovladavanja tzv. sigurnosnom zonom u dubini od 30-ak kilometara unutar sirijskog teritorija istočno od Eufrata prema granici s Irakom), kao i sirijska vojska (koja pomiče svoje dosadašnje linije fronte prema sjeveru i istoku, i zapravo od kurdskih snaga preuzima pojedine važne gradove. Pritom stvarni cilj Damaska nije ulazak u rat s Turskom zbog etnički kurdskih prostora, već samo sprječavanje proturskih snaga da u nastalom kaosu u redovima kurdskih postrojbi SDF ne prodru dublje od spomenute zamišljene turske sigurnosne zone.

Sve u svemu, stanje je općenito gledano vrlo napeto, a u ovakvim okolnostima, u kojima daleko nisu niti američke snage nedavno povučene sa sjevero-istoka Sirije, ne mogu…

