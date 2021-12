Tesla povlači 500 000 automobila zbog manjih sigurnosnih propusta

Proizvođač električnih automobila Tesla Inc povlači gotovo pola milijuna svojih vozila zbog sigurnosnih razloga. Nacionalna uprava za sigurnost prometa na autocestama (NHTSA) rekla je da Tesla Inc povlači natrag 356 309 vozila Model 3 od 2017. do 2020. kako bi riješila probleme sa stražnjom kamerom. Rečeno je da tvrtka također treba pregledati probleme s prednjim […]

