Rusija najavila “režim tišine” za izlazak civila iz Kijeva, Harkiva, Mariupolja

Autor: Admin

Od 10 sati ujutro po moskovskom vremenu 8. ožujka Ruska Federacija proglašava “režim tišine” kako bi civili mogli napustiti teritorij Kijeva, Harkiva, Černigova, Sumija i Mariupolja, priopćio je ruski Stožer za humanitarna pitanja u Ukrajini, a prenosi ruski medij RIA Novosti.

Rusija je spremna osigurati humanitarne koridore od Kijeva i susjednih naselja preko teritorija Bjelorusije s daljnjim izvlačenjem zrakoplovima u Rusku Federaciju, u smjeru juga – u dogovoru s ukrajinskim vlastima; od Černigova – preko Bjelorusije s naknadnim letom zrakoplova u Rusiju, u smjeru juga – također u dogovoru s ukrajinskim vlastima – od Sumija do Poltave na dvije rute i do Belgoroda na teritoriju Rusije. Od Harkiva – do ruskog grada Belgorod, kao i do Ivano-Frankivska, Lvova i Uzhgoroda – u dogovoru s vlastima Ukrajine.

Također, Rusija je spremna osigurati koridore iz Mariupolja duž dvije rute do Rostova na Donu u Rusiji, te do Zaporožja – u dogovoru s ukrajinskim vlastima .

Do 03:00 po moskovskom vremenu od ukrajinske strane će se tražiti da se

…

Cijeli članak pročitajte na Geopolitika.news: Rusija najavila “režim tišine” za izlazak civila iz Kijeva, Harkiva, Mariupolja