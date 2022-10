Rusi pokušavaju zauzeti Bahmut, ruski napadi na Zaporožje, vode se teške borbe

U svezi jučerašnjeg napada na Krimski most koji je snažno uzbudio duhove u Rusiji, agencija France-Presse citirala je ruskog dužnosnika u okupiranoj ukrajinskoj regiji Herson, Kirilla Stremousova. On je kazao slijedeće: “Svi čekaju uzvratni udar i on će vjerojatno doći”.

Kako je za AFP kazao umirovljeni pukovnik američkih marinaca, viši savjetnik Centra za strateške i međunarodne studije Mark Kansian, SAD će uskoro imati velikih problema s opskrbom Ukrajine određenim vrstama oružja.

Kazao je kako zalihe nestaju brže nego što se mogu obnoviti. To se poglavito odnosi na zalihe projektila za sustave HIMARS.





“Ako Sjedinjene Države pošalju trećinu ovih zaliha u Ukrajinu (kao što je bio slučaj s Javelinima i Stingerima), Ukrajina će dobiti između 8.000 i 10.000 projektila. Ova zaliha će vjerojatno trajati nekoliko mjeseci, ali kada se zalihe potroše, nema zamjena za njih,” kazao je Kanchian, koji je prethodno upravljao nabavom oružja za američku

…

